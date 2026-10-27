Por: El Espectador

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó ante las Comisiones Económicas del Congreso dos ajustes calificados como “urgentes” en el Presupuesto 2026 del país. Tal como lo reveló El Espectador, el objetivo de estos cambios es recaudar 3,9 billones de pesos colombianos, distribuidos entre el sector eléctrico (1,2 billones) y el Fondo Milagro, que recibiría 2,7 billones para atender y reconstruir las zonas impactadas por el terremoto.

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Una de las fuentes principales de estos recursos, según el Ministerio de Hacienda, sería la reprogramación de proyectos de transporte público que no se ejecutarán en 2026. Específicamente, se contempla emplear 750.000 millones de pesos de estos proyectos para “garantizar la liquidez de las generadoras térmicas y evitar riesgos en el suministro de energía, especialmente en la región Caribe”, explicó la cartera. De acuerdo con la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro del Pacto Histórico, estos proyectos corresponden a la Línea 1 del Metro y la troncal de Transmilenio de la calle 13. Pizarro resaltó que, de los 1.235.269 millones de pesos asignados al Metro, se busca una reducción de casi el 45 %, mientras que el presupuesto para la calle 13 disminuiría en 67 % de 2026 a 2027.

Estos recursos forman parte de los compromisos de cofinanciación de la Nación, que cubren hasta el 70 % del proyecto de la Primera Línea del Metro. El ministro de Hacienda aclaró que en 2025, este convenio tuvo un otrosí firmado por el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, lo cual permitía aplazar los aportes sin afectar “la sostenibilidad financiera del proyecto ni en las metas previstas”. Gómez puntualizó que la decisión de mover los desembolsos fue tomada previamente y señaló que “fue Gustavo Petro quien lo hizo, cuando siendo presidente firmó el otrosí y movió los desembolsos de 2026 para 2027 en adelante”.

En cuanto a la troncal de la calle 13, el proceso ha sido declarado desierto en cuatro ocasiones, ya que ninguna empresa constructora presentó ofertas debido, principalmente, a la negativa de las aseguradoras a respaldar los proyectos por los altos riesgos identificados.

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La secretaria de Hacienda del Distrito, Ana María Cadena, defendió en su cuenta de X que las modificaciones presupuestales corresponden al acuerdo entre Nación y Distrito, autorizando la reprogramación de los desembolsos sin afectar los aportes totales ni el cronograma de ejecución. Incluso, afirmó que la medida permitió cofinanciar 269 buses eléctricos nuevos para Bogotá. Cadena concluyó que este tipo de ajustes optimizan los recursos y permiten hacer nuevas inversiones en beneficio de la ciudad.

Respecto al avance del Metro, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró en entrevista con Blu Radio que la meta es que los bogotanos puedan comenzar a utilizar la Primera Línea el 15 de marzo de 2028. Según El Espectador, al cierre de septiembre se registraba un avance del 83,73 % y ya han llegado 20 de los 30 trenes previstos para la operación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Fondo Milagro y para qué se utilizarán sus recursos en 2026?

El Fondo Milagro, según información de El Espectador, recibirá parte de los recursos recaudados para ser destinados a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Esta asignación hace parte de la reprogramación presupuestal propuesta por MinHacienda en el marco de los cambios al Presupuesto 2026.

¿Por qué se ha pospuesto la financiación para la Línea 1 del Metro y la troncal de la calle 13?

La modificación del presupuesto obedece a un acuerdo firmado en 2025 entre la Nación y el Distrito, lo que permitió reprogramar los desembolsos sin afectar el monto total ni el ritmo de las obras. Además, los desafíos en la calle 13 se explican por la falta de ofertas debido a la negativa de aseguradoras a respaldar el proyecto, dada la percepción de alto riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

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