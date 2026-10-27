Por: Noticiero 90 minutos

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La administración distrital de Cali anunció que destinará $10.000 millones de pesos para ofrecer 200 bonos de vivienda, enfocados en ayudar a familias que perdieron sus hogares tras el sismo ocurrido el 10 de agosto. Este paquete de ayudas económicas forma parte de una estrategia más amplia que busca respaldar la recuperación habitacional de los damnificados por la emergencia, facilitando que puedan acceder a una nueva vivienda luego del colapso o demolición de sus anteriores residencias. Según información presentada por Noticiero 90 Minutos, cada bono tendrá un valor de $50 millones de pesos, permitiendo a los beneficiarios cubrir parte del costo de adquirir otra vivienda, siempre y cuando logren completar el valor total si el bono no es suficiente.

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El programa prioriza a propietarios cuyas viviendas ya fueron demolidas, colapsaron o están pendientes de demolición por consecuencia directa del sismo. Para ser beneficiarios del apoyo económico, esos hogares deberán verificar que su situación esté efectivamente registrada ante las autoridades locales y cumplir con los requisitos establecidos por la administración distrital. Sólo de esta manera es posible acceder a los recursos destinados para la adquisición de una nueva residencia.

Esta medida se suma a otras acciones que se están implementando en Cali con el propósito de apoyar a los hogares afectados y avanzar en la reconstrucción de los sectores perjudicados por el movimiento telúrico. La administración insiste en que estos bonos constituyen una alternativa concreta para quienes perdieron “todo” a raíz del desastre natural, y destaca la importancia de ofrecer opciones claras de recuperación habitacional. De acuerdo con la información disponible, la entrega de los recursos está sujeta al cumplimiento de los parámetros definidos y no cubre necesariamente el valor total del nuevo inmueble, por lo que las familias deberán contar con recursos adicionales si estos resultan insuficientes.

Finalmente, las autoridades distritales mantienen su compromiso de continuar el proceso de reconstrucción y de ofrecer alternativas que agilicen la recuperación. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el anuncio de los bonos de vivienda se integra a las acciones de atención y alivio económico dirigidas a las familias damnificadas por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las familias damnificadas acceder a los bonos de vivienda en Cali?

Las familias interesadas en acceder a los bonos de vivienda deben verificar que su caso esté debidamente registrado y cumplir los requisitos establecidos por la administración distrital. El programa está dirigido específicamente a propietarios cuyas viviendas colapsaron o fueron demolidas a causa del sismo del 10 de agosto, por lo que sólo esos hogares están habilitados a postularse y recibir el beneficio.

¿Para qué se puede utilizar el bono de vivienda entregado por la Alcaldía de Cali?

El bono de vivienda, valorado en $50 millones de pesos, está destinado a la adquisición de una nueva residencia para las familias afectadas. Sin embargo, si el recurso no cubre la totalidad del valor de la vivienda seleccionada, los beneficiarios deberán aportar la diferencia necesaria para completar la compra, según las condiciones establecidas por el programa de la administración distrital.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.