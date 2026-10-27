Por: Noticiero 90 minutos

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La restricción de espacio en los estacionamientos de conjuntos residenciales en Colombia suele conducir a que muchos copropietarios busquen alternativas eficientes, como utilizar una única plaza asignada para estacionar simultáneamente un automóvil y una motocicleta. Aunque esta práctica es frecuente y responde a una necesidad cotidiana, su legalidad y viabilidad están sujetas a regulaciones específicas y al cumplimiento de ciertas normas de convivencia, lo que puede traducirse en sanciones si se desobedecen las disposiciones existentes.

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De acuerdo con la información proporcionada por el artículo de 90minutos.co, la Ley 675 de 2001 —que rige la propiedad horizontal en Colombia— no prohíbe de manera expresa el parqueo de dos vehículos en un mismo puesto. Sin embargo, la ley delega a cada conjunto residencial, a través de su Reglamento de Propiedad Horizontal, la facultad de definir, limitar o restringir el uso de los espacios de estacionamiento. Estas decisiones pueden basarse en criterios arquitectónicos, de infraestructura o de seguridad propias de cada copropiedad, por lo que la práctica depende directamente de la reglamentación interna de cada conjunto.

La posibilidad de parquear carro y moto juntos está relacionada con el tipo de estacionamiento. En el caso de los parqueaderos privados, que son propiedad exclusiva del residente, existe mayor flexibilidad siempre y cuando no se afecten los espacios comunes ni se infrinja el reglamento. Para los parqueaderos comunes de uso exclusivo, aunque asignados a un residente, el uso está condicionado a las reglas fijadas por la administración del conjunto. Por otro lado, los parqueaderos comunes de uso general, destinados principalmente a visitantes, cuentan con mayores restricciones y no pueden brindarse para un uso permanente a residentes.

En conjuntos donde el reglamento autoriza el parqueo conjunto de carro y moto, es crucial que dicha acción respete los límites demarcados, evitando invadir áreas comunes o dificultar la circulación de otros residentes. La seguridad y el respeto a las normas internas también son condiciones esenciales. Incumplir estas reglas permite a la administración iniciar procedimientos sancionatorios, mediante el debido proceso, que pueden conducir a multas por obligaciones no pecuniarias o la restricción de acceso a bienes comunes no esenciales, como salones sociales o gimnasios, según 90minutos.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Es legal parquear un carro y una moto juntos en un solo puesto en los conjuntos residenciales?

Según la Ley 675 de 2001 y lo reportado por 90minutos.co, la legalidad depende del Reglamento de Propiedad Horizontal de cada conjunto, ya que la ley no prohíbe explícitamente esta práctica, pero otorga autonomía a cada copropiedad para regularla según sus necesidades.

¿Qué sanciones puede imponer la administración por incumplir el reglamento de parqueaderos en propiedad horizontal?

La administración puede imponer multas por obligaciones no pecuniarias o restringir el acceso a áreas comunes no esenciales, siempre que primero se compruebe la infracción mediante el debido proceso, según las reglas citadas por 90minutos.co.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.