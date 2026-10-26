Por: CENET

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, reveló que el costo estimado para la reconstrucción tras el reciente terremoto en Colombia se elevó a $54 billones, una cantidad que supera con creces los $30 billones calculados inicialmente por el Gobierno Nacional. Así lo dio a conocer durante el Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol, evento al que también asistió dataiFX. Beltrán subrayó la gravedad del desastre y los enormes retos que el país debe afrontar en materia de reconstrucción, señalando cómo la magnitud y diversidad de los daños superaron todas las proyecciones.

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De acuerdo con sus palabras, este terremoto rompió precedentes históricos por la cantidad de zonas impactadas. “Es muy distinto cuando el terremoto se concentró en Armenia o la tragedia se concentró en Mocoa o se concentró en Providencia. Aquí estamos hablando de 16 departamentos y 498 municipios”, afirmó Beltrán, enfatizando que la emergencia no se limitó a una región específica, sino que alcanzó a gran parte del territorio nacional.

Las cifras compartidas por el ministro reflejan la dispersión e intensidad de las pérdidas. Se identificaron 2.341 edificios afectados, de los cuales 743 colapsaron completamente. En el ámbito de la vivienda, la situación fue aún más dramática: 203.000 viviendas presentaron daños y 51.778 resultaron destruidas, cifras que, en palabras de Beltrán, equivaldrían al parque habitacional de una ciudad entera. Según el funcionario, el alcance de la emergencia obligó al Gobierno a concentrar sus esfuerzos de forma prioritaria en la reconstrucción de los territorios afectados.

Beltrán detalló que, del total presupuestado, cerca de $19 billones tendrán destino exclusivo para la reconstrucción de viviendas. Esta cifra alarmante exige la movilización de recursos significativos y la colaboración entre el Estado, empresas privadas y entes territoriales, para coordinar la atención de más de quinientos municipios en 16 departamentos.

La estrategia del Ministerio de Vivienda, siempre según las declaraciones de Beltrán, se ha organizado en tres etapas: la primera incluye atención y diagnóstico, seguida de la recuperación con soluciones para los damnificados, y finalmente, la preparación para que las comunidades sean más resilientes frente a futuros desastres. El funcionario aseguró que la articulación institucional comenzó desde el primer día, destacando la gestión de donaciones que suman 1.245 toneladas de gas, cemento y botas, principalmente aportadas por el sector constructor.

Las declaraciones de Beltrán se contextualizan en medio de un esfuerzo gubernamental por avanzar en la reconstrucción de distintas zonas del país. El proceso exige coordinación entre actores públicos y privados, para enfrentar un panorama de daños tan extendido como significativo, que exige un esfuerzo sin precedentes en la historia reciente de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta la reconstrucción tras el terremoto en Colombia, según el ministro de Vivienda?

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, informó que el costo estimado para la reconstrucción después del terremoto asciende a $54 billones. Esta suma supera ampliamente la proyección inicial de $30 billones hecha por el Gobierno Nacional y refleja la magnitud de los daños, que afectan a 16 departamentos y casi 500 municipios, de acuerdo con sus declaraciones durante el Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol.

¿Cuántas viviendas y edificios resultaron afectados por el terremoto según cifras oficiales?

Según los reportes presentados por el ministro Jaime Andrés Beltrán, el terremoto dejó 2.341 edificios afectados, de los cuales 743 colapsaron. En cuanto a viviendas, se registraron 203.000 dañadas y 51.778 destruidas, datos que evidencian la dimensión de la emergencia y la necesidad de enfocarse en la reconstrucción de estos inmuebles en las regiones comprometidas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.