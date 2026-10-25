Por: El Espectador

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En el contexto del conflicto armado en Colombia, la búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas desaparecidas se ha convertido en un aspecto fundamental para muchas familias que anhelan conocer el destino de sus seres queridos. De acuerdo con la información compartida por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), durante una audiencia pública de rendición de cuentas, se reveló un avance significativo: más de 1.508 familias ya han recibido información relacionada con la suerte y el paradero de sus seres queridos, quienes desaparecieron en medio del conflicto.

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Del total mencionado, la UBPD reportó que ha logrado encontrar con vida a 640 personas previamente identificadas como desaparecidas, lo que representa un hito relevante en la labor humanitaria que desempeña la entidad. Por otro lado, también se ha esclarecido el paradero de 861 personas, quienes lamentablemente fueron halladas sin vida. Estos resultados han sido posibles gracias a los esfuerzos constantes y a la implementación de estrategias como la confidencialidad en los procesos de búsqueda, la cual, según Luz Janeth Forero, directora de la UBPD, ha favorecido que más personas entreguen información relevante para avanzar en las investigaciones humanitarias.

"Hoy, al menos 1.508 familias en Colombia saben qué pasó con su ser querido desaparecido. No solo porque hemos podido entregar dignamente sus cuerpos, sino también porque hemos logrado retornarlos con vida, un resultado que nos convierte en pioneros en el mundo", enfatizó Forero durante la audiencia, según información recogida por El Espectador.

La directora también señaló que, de las más de 137.000 personas consideradas dentro del universo de búsqueda de la UBPD, existen actualmente 41.813 solicitudes específicas para iniciar investigaciones de búsqueda. Cada una de estas solicitudes representa un caso que aporta datos fundamentales para reconstruir la historia y comprender lo ocurrido en cada desaparición.

En el presente año, la UBPD ha intervenido 85 lugares que podrían arrojar pistas sobre el paradero de personas desaparecidas: 33 ubicados en campos abiertos y 52 en cementerios. Además, se han recibido reportes sobre 526 nuevos sitios de interés forense, los cuales se convertirán en focos de investigación en futuras diligencias de búsqueda y recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas desaparecidas han sido encontradas vivas por la UBPD en Colombia?

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, 640 personas reportadas como desaparecidas han sido halladas con vida. Este dato fue presentado durante la rendición de cuentas de la entidad y muestra un avance significativo en la búsqueda humanitaria dentro del contexto del conflicto armado.

¿Qué rol cumple la confidencialidad en la búsqueda de desaparecidos en Colombia?

La confidencialidad en los procesos de búsqueda ha sido destacada por la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, como una herramienta fundamental que incentiva a más personas a brindar información clave para las investigaciones humanitarias, contribuyendo así a esclarecer el paradero de desaparecidos en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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