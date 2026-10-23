Hubo una semana en que amanecía con el cuello tieso y los hombros tensos sin entender bien por qué. Llevaba meses trabajando con el portátil directamente sobre el escritorio, mirando la pantalla hacia abajo, y mi cuerpo ya estaba pasando la cuenta.

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El problema, de acuerdo con lo que fui aprendiendo, tiene que ver con la altura de la pantalla. Cuando la laptop queda al nivel del escritorio, el cuello se inclina hacia adelante durante horas, lo que tensa los músculos cervicales y carga innecesariamente la espalda. Es una postura que parece inofensiva al principio, pero que con el tiempo produce fatiga real.

Elevar la pantalla unos centímetros cambia ese ángulo por completo. Con la pantalla a la altura de los ojos, la columna queda en una posición más natural y el cuello deja de cargar ese peso extra. Buscando alternativas en Amazon encontré tres soportes que valen la pena revisar; los precios publicados corresponden al 23 de octubre y pueden variar.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Soporte ajustable Gogoonike

El soporte ajustable de Gogoonike es una base metálica plegable diseñada para laptops de 10 a 15,6 pulgadas. Sirve para quienes trabajan desde casa o en espacios cambiantes y necesitan una solución liviana que quepa en la mochila. Permite regular la altura y el ángulo según la postura de cada persona, lo que ayuda a reducir la tensión en el cuello, la espalda y la vista.

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Lo que más destaca:

Ajuste de altura y ángulo: se puede modificar para adaptarse a distintas posturas y contextos de uso, desde la oficina hasta el aire libre.

Estructura metálica resistente: soporta hasta 8 kg y cuenta con almohadillas de silicona antideslizantes y de goma en el gancho para proteger el dispositivo de arañazos.

Ventilación activa: la parte superior tiene múltiples orificios de ventilación que mejoran el flujo de aire y ayudan a disipar el calor de la laptop durante el uso prolongado.

Diseño plegable: se dobla para guardarse en una mochila sin ocupar mucho espacio, lo que lo hace práctico para quienes se mueven seguido.

Razones para comprarlo: es la opción más completa en relación costo-beneficio de las tres, con ajuste de ángulo y altura, materiales robustos y compatibilidad amplia con MacBook Air/Pro, Dell XPS, HP, ASUS, Lenovo ThinkPad, Acer y Chromebook, entre otros.

A tener en cuenta: al ser un soporte sin conectividad adicional, quienes necesiten puertos USB o HDMI deberán usar un hub por separado.

El soporte ajustable Gogoonike está disponible en Amazon a 54.317 pesos, según el precio publicado en la plataforma.

SOUNDANCE Soporte de aluminio

El SOUNDANCE es un elevador de aluminio de estructura fija que eleva la pantalla seis pulgadas para dejarla a la altura de los ojos. Está pensado para quienes trabajan largas jornadas desde casa o en oficinas compactas y quieren un escritorio más despejado. Su diseño crea un espacio debajo del soporte ideal para guardar el teclado externo y los accesorios.

Lo que más destaca:

Aluminio de alta resistencia: fabricado con aleación de aluminio de 0,197 pulgadas de grosor; soporta hasta 8,8 libras sin moverse ni balancearse durante el uso.

Marco abierto para ventilación: la estructura de inclinación hacia adelante maximiza el flujo de aire debajo y alrededor de la laptop, lo que protege el rendimiento en tareas de alta intensidad.

Almohadillas antideslizantes: mantienen el dispositivo firme sobre el soporte y protegen la superficie del escritorio de rayaduras.

Montaje sin herramientas: sus tres piezas desmontables se ensamblan en segundos, lo que facilita llevarlo a distintos lugares de trabajo.

Razones para comprarlo: el acabado de aluminio plateado y el diseño minimalista lo hacen visualmente limpio, y la elevación de seis pulgadas es suficiente para corregir la postura en la mayoría de escritorios estándar.

A tener en cuenta: a diferencia del Gogoonike, este soporte tiene altura fija, por lo que no se puede ajustar si la postura del usuario requiere más o menos elevación.

El SOUNDANCE Soporte para laptop de aluminio cuesta 51.759 pesos en Amazon, de acuerdo con el precio publicado en la plataforma.

BENFEI Soporte con estación de acoplamiento USB C 7 en 1

El BENFEI es un soporte de aluminio con estación de acoplamiento integrada de siete puertos, compatible con MacBook Pro/Air, iPad Pro, Dell XPS, Lenovo ThinkPad y otros dispositivos con USB C. Está diseñado para quienes necesitan conectar monitores externos, discos duros, memorias SD y cargar el equipo al mismo tiempo, todo desde una sola base. Es la opción más completa de las tres y tiene envío gratis a Colombia.

Lo que más destaca:

Hub 7 en 1 integrado: incluye salida HDMI 4K a 60 Hz, un puerto USB C 3.2 a 10 Gbps, dos puertos USB A 3.2, lector de tarjeta SD, lector microSD y entrega de energía de hasta 85 W para cargar el portátil.

Altura ajustable: la elevación va desde 2,677 pulgadas hasta 7,008 pulgadas, lo que permite adaptar la pantalla a distintas posturas sin cambiar de soporte.

Aleación de aluminio: la estructura es estable y resistente, con silicona antideslizante para proteger el dispositivo; soporta hasta 9,9 libras.

Transferencia de datos de alta velocidad: los puertos USB A/C 3.2 alcanzan hasta 10 Gbps, y el lector de tarjeta SD transfiere a hasta 160 MB/s en modo UHS-I.

Razones para comprarlo: consolida en un solo accesorio el soporte ergonómico y la conectividad que normalmente requieren dos dispositivos separados, lo que simplifica el escritorio y reduce el número de cables.

A tener en cuenta: al depender de un puerto USB C del portátil para funcionar, no es compatible con equipos que no tengan esa entrada; conviene verificar la conectividad del dispositivo antes de comprarlo.

El BENFEI Soporte con estación de acoplamiento USB C 7 en 1 cuesta 147.030 pesos en Amazon, con envío gratis a Colombia, según el precio publicado en la plataforma.

¿Qué altura debe tener un soporte de laptop para ser ergonómico?

La pantalla debe quedar aproximadamente a la altura de los ojos o ligeramente por debajo, de modo que el cuello no se incline hacia adelante ni hacia arriba. En la práctica, una elevación de entre 5 y 7 pulgadas suele ser suficiente para la mayoría de escritorios y sillas estándar. Los soportes ajustables, como el Gogoonike y el BENFEI, permiten encontrar ese punto exacto según la estatura de cada persona y la altura de la silla.

¿Vale la pena comprar un soporte con hub USB integrado o es mejor uno por separado?

Depende del uso. Si usted conecta con frecuencia monitores externos, memorias o discos duros, un soporte con hub integrado como el BENFEI ahorra espacio y reduce los cables del escritorio. Pero si solo necesita elevar la pantalla para mejorar la postura y no requiere conectividad adicional, un soporte sin hub como el SOUNDANCE o el Gogoonike cumple la función a una fracción del precio.

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