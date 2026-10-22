Querer grabar un video o tomarse una foto sin depender de nadie más —y sin que el teléfono caiga al suelo— es una situación con la que muchos creadores de contenido y usuarios cotidianos se topan con frecuencia. El problema no es solo encontrar dónde apoyar el celular: es hacerlo bien, con estabilidad y sin perder el ángulo.

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La mayoría de las soluciones baratas fallan en algún punto: son inestables, no alcanzan la altura necesaria o no incluyen una forma de disparar desde lejos.

Los trípodes con palo ‘selfie’ y control remoto integrado resuelven exactamente eso. En Amazon encontré tres modelos que combinan estabilidad, altura ajustable y disparo inalámbrico, con precios que van desde 44.700 hasta 76.697 pesos; los valores corresponden al 22 de octubre y pueden cambiar.

En este artículo hablaremos de estos productos

Trípode Vimose con control remoto: para ‘selfies’ y viajes con diseño todo en uno

El trípode de Vimose es un accesorio 2 en 1 que combina palo selfie y trípode en un solo cuerpo de aleación de aluminio. Está pensado para quienes necesitan una solución portátil y ligera para el día a día: se pliega a solo 12,5 pulgadas, cabe en una maleta de mano y resiste condiciones de llovizna leve.

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Lo que más destaca:

Altura máxima: se extiende hasta 62 pulgadas (unos 157 cm), suficiente para tomas de pie y fotos grupales.

Soporte giratorio: rota 360° y se inclina 180°, lo que permite capturar ángulos amplios sin reposicionar el trípode.

Control remoto inalámbrico: alcanza hasta 33 pies (unos 10 metros), es compatible con iOS y Android, y se guarda en el mango para no perderlo.

Estabilidad reforzada: patas con base de goma antideslizante y almohadillas de silicona que evitan el deslizamiento en superficies húmedas.

Razones para comprarlo: es una opción compacta y resistente para viajeros y creadores de contenido que necesitan un accesorio liviano con buen rango de movimiento y disparo remoto incluido.

A tener en cuenta: el soporte sujeta teléfonos de 2,2 a 3,7 pulgadas de ancho, por lo que conviene verificar las dimensiones del dispositivo antes de comprar.

El trípode Vimose con control remoto cuesta 57.515 pesos en Amazon, con un 20 % de descuento sobre su precio original de 71.894 pesos.

Trípode TONEOF magnético de 68″: para usuarios de iPhone con MagSafe

El TONEOF es el modelo más alto y especializado de los tres: llega a 68 pulgadas (unos 172 cm) y su cabezal magnético es compatible con la tecnología MagSafe de Apple. Es ideal para quienes usan iPhone 12 en adelante y quieren montar y desmontar el teléfono rápidamente sin clips ni resortes.

Lo que más destaca:

Soporte MagSafe de aluminio: imán de alta potencia que fija el teléfono de forma segura y permite desmontarlo en un segundo; incluye anillo de metal para teléfonos sin MagSafe.

Rango de movimiento amplio: rotación horizontal de 360° e inclinación vertical de 200°, con varillas telescópicas de 8 secciones.

Control remoto recargable: el mando inalámbrico se carga por cable y permite disparar fotos o iniciar y detener grabaciones de video desde lejos.

Diseño ultraportátil: pesa 320 gramos y se pliega a solo 11 pulgadas, fácil de guardar en una mochila pequeña.

Razones para comprarlo: la combinación de altura generosa, soporte magnético y mando recargable lo convierte en la opción más completa para creadores de contenido que trabajan solos y usan iPhone con MagSafe.

A tener en cuenta: para teléfonos Android o iPhones anteriores al 12 es necesario pegar el anillo de metal incluido en la parte trasera del dispositivo.

El trípode TONEOF magnético de 68″ cuesta 76.697 pesos en Amazon, con un 20 % de descuento sobre su precio original de 95.878 pesos.

Trípode SENSYNE de 62″: para quien comienza a crear contenido

El SENSYNE es el trípode más económico de los tres y el más directo en su propuesta: ofrece altura ajustable hasta 62 pulgadas, soporte giratorio de 360° y control remoto inalámbrico en un kit completo con adaptador incluido. Está diseñado para teléfonos y también admite cámaras compactas gracias a su rosca universal de ¼ de pulgada.

Lo que más destaca:

Kit completo listo para usar: incluye trípode, soporte universal para teléfono, adaptador y disparador remoto inalámbrico en la misma caja.

Compatibilidad amplia: sujeta teléfonos de 2,8 a 5,7 pulgadas de ancho y acepta cámaras de acción, cámaras web y videocámaras con rosca estándar.

Garantía posventa: respaldo de 12 meses de soporte según la ficha del producto en Amazon.

Rotación de 360°: permite alternar entre modo vertical y horizontal sin desprender el teléfono del soporte.

Razones para comprarlo: es la entrada más accesible al formato trípode con control remoto, útil para videollamadas, tutoriales caseros, transmisiones en vivo y contenido para redes sociales sin inversión alta.

A tener en cuenta: este precio de 44.700 pesos está disponible únicamente para usuarios con suscripción Amazon Prime; sin ella, el precio puede ser diferente.

El trípode SENSYNE de 62 pulgadas cuesta 44.700 pesos en Amazon para usuarios Prime, con un 30 % de descuento sobre su precio base.

¿Cuál es la diferencia entre un palo selfie y un trípode con palo selfie?

Un palo selfie convencional solo extiende el alcance del brazo para tomar fotos. Un trípode con palo selfie, como los tres modelos presentados aquí, también puede apoyarse en el suelo de forma autónoma gracias a sus patas desplegables, lo que permite grabar video o tomar fotos sin que nadie sostenga el dispositivo. Esa diferencia es clave para grabación con manos libres.

¿Vale la pena comprar un trípode con control remoto inalámbrico en lugar de uno sin control?

Sí, especialmente si la intención es grabar videos o tomar fotos en solitario. Sin control remoto, la alternativa es usar el temporizador del teléfono, lo que obliga a correr hacia la cámara o perder la pose. Con el mando inalámbrico, como los que incluyen el Vimose, el TONEOF y el SENSYNE, usted dispara desde donde quiera sin interrumpir la toma ni el ritmo de la grabación.

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