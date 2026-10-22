Por: El Espectador

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La editorial canadiense Les Éditions du Boréal anunció el final de su relación profesional con el escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien tras confirmar que usó inteligencia artificial (IA) en la creación de la novela ‘C’était ça ou mourir’. La editorial transmitió esta decisión en un comunicado, recogido por varios medios canadienses, enfatizando que la utilización de IA fue detectada gracias a "nuevos elementos, confirmados en los últimos días", a pesar de las reiteradas negativas del autor al respecto.

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De acuerdo con Boréal, la determinación surgió luego de un proceso exhaustivo de verificación: tras las acusaciones surgidas en septiembre, la editorial recopiló todas las versiones de trabajo de la novela y solicitó un análisis externo detallado. Los resultados recibidos esta semana demostraron la presencia de "rastros de marcadores de IA en los metadatos de algunos documentos". A pesar de que Boréal reconoce que nunca podrá determinar con exactitud el grado de intervención de la tecnología en la obra, considera que la confianza con el autor se ha perdido irremediablemente. "Estuvimos confiando en Thélyson Orélien, que nos aseguraba que nunca había recurrido a ella. Esa afirmación ha quedado hoy desmentida", declararon desde la compañía.

Como resultado, la editorial no reimprimirá la novela ni publicará nuevas obras de Orélien. Se trata de un cambio radical frente a su postura anterior, cuando mantenía el libro en venta al no existir pruebas concluyentes. Además, admitía que las dudas en torno al autor se agravaban por viejos señalamientos de plagio.

La polémica cobró fuerza en septiembre tras una denuncia anónima en X que sugería la existencia de pasajes generados por IA. ‘C’était ça ou mourir’ había alcanzado gran repercusión en Canadá y Francia, incluso siendo seleccionada para el prestigioso premio Goncourt antes de ser retirada al considerar que era, "con toda probabilidad", en parte producto de IA, de acuerdo con la Academia Goncourt el 25 de septiembre.

La defensa pública de Orélien, quien señaló ante la AFP y otros medios que solo usó IA para la “investigación histórica”, no logró calmar los cuestionamientos. Además, el diario canadiense Le Devoir reveló un reciente caso de plagio relacionado con un artículo publicado en 2023 en ErraMagazine—plataforma creada por el propio Orélien—cuya autoría compartía con Alejandro Soto Torres, un supuesto periodista mexicano de quien no se encontró otra publicación y cuya imagen parecería haber sido creada por IA, según el informe periodístico. El escritor reconoció plagios previos, atribuyéndolos a su juventud, pero estos nuevos indicios ampliaron la controversia y minaron aún más la credibilidad del autor.

Orélien afirmó haber comenzado ‘C’était ça ou mourir’ en 2017, alcanzando un primer borrador en 2019. Sin embargo, toda la situación ha dejado en evidencia la complejidad y el debate actual frente al uso de la inteligencia artificial en la literatura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la editorial Boréal decidió romper vínculos con Thélyson Orélien?

Boréal tomó la decisión de finalizar el vínculo profesional con Thélyson Orélien luego de que análisis externos confirmaran la presencia de inteligencia artificial en la elaboración de la novela, contradiciendo las declaraciones reiteradas del autor. La pérdida de confianza resultó clave en la decisión, así como los antecedentes relacionados con plagio señalados también por medios como Le Devoir.

¿Qué significa que en los metadatos de un documento se encuentren "marcadores de IA"?

La presencia de "marcadores de IA" en los metadatos de un archivo indica que existen rastros o etiquetas tecnológicas que sugieren el uso de herramientas de inteligencia artificial durante su creación o edición. Estos marcadores sirven como evidencias técnicas para rastrear si una obra, como un texto literario, fue generada o modificada mediante IA.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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