Por: France 24

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Varias personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas tras un incendio de grandes proporciones en la base militar de Wainwright, ubicada en Alberta, en el oeste de Canadá. Así lo confirmó en rueda de prensa el ministro de defensa, David McGuinty, quien aseguró que las circunstancias en torno al incidente todavía no han sido aclaradas, por lo que no se especificó el número de víctimas ni se mencionó la causa oficial del evento. "Tendremos más información en las próximas horas y días", declaró McGuinty, en palabras recogidas por medios internacionales.

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De acuerdo con la cadena canadiense Global News, que citó fuentes militares bajo anonimato, al menos siete personas habrían muerto y decenas habrían resultado heridas tras un accidente relacionado con una tubería o pozo de gas, el cual fue alcanzado durante un ejercicio de entrenamiento con fuego real. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades militares ni gubernamentales.

El primer ministro Mark Carney, por su parte, manifestó a través de la red social X la gravedad del incidente y envió su solidaridad a las personas afectadas, destacando que colabora estrechamente con el Gobierno de Alberta y las autoridades locales. El incendio comenzó el sábado cerca de las 16:00 hora local en la base de Wainwright, una instalación militar considerada como una de las más activas en el entrenamiento de tropas en Canadá, que según un censo de 2021, contaba con 1.310 trabajadores entre civiles y militares.

La emergencia sanitaria desbordó la capacidad de los hospitales de la región. Warren Thirsk, médico de urgencias del Hospital Royal Alexandra en Edmonton, relató a CBC que los centros médicos de Wainwright se encontraban "completamente desbordados". Además, el hospital en Edmonton, ubicado a 200 kilómetros al noroeste de la base, activó el "código naranja", un protocolo reservado para situaciones con alto número de víctimas. Thirsk calificó la emergencia como "un desastre… una catástrofe que ocurre una vez cada 15 a 25 años".

El incendio, favorecido por ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora según la BBC, se propagó rápidamente desde la base militar hasta alcanzar territorio civil, obligando a las autoridades a pedir a la población mantener despejadas las calles para facilitar la labor de los equipos de emergencia. El Distrito Municipal reportó posteriormente que el fuego estaba "contenido por el momento", aunque los bomberos continuaban vigilando la zona.

El impacto de la emergencia se extendió a la vida cívica de la comunidad al obligar el cierre del centro de votación anticipada de Wainwright, previo a un referéndum provincial pautado para el lunes 19 de octubre, consulta que incluye una pregunta sobre la posible separación de Alberta de Canadá. El alcalde Bruce Pugh describió el día como "difícil" y subrayó los lazos entre la base y los habitantes de Wainwright, una ciudad de unos 6.600 habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue necesario activar el código naranja en el Hospital Royal Alexandra tras el incendio en Wainwright?

El "código naranja" es un protocolo hospitalario que se aplica en situaciones de emergencia con un elevado número de víctimas, superando la capacidad habitual de los centros médicos para responder. Según CBC, ante el volumen de heridos que generó el incendio en la base militar de Wainwright, el Hospital Royal Alexandra de Edmonton debió activar este código para coordinar recursos, atención médica y personal, enfrentando una catástrofe que el personal describió como de gran magnitud y poco frecuente.

¿Cómo afectó el incendio en la base militar de Wainwright al referéndum sobre la separación de Alberta de Canadá?

De acuerdo con información local, el incendio que comenzó en la base militar forzó el cierre del centro de votación anticipada en la ciudad de Wainwright, lo que interfirió directamente con el proceso democrático previo al referéndum provincial del 19 de octubre. Esta consulta planteaba a los ciudadanos la posibilidad de iniciar legalmente un proceso para celebrar una futura votación vinculante acerca de la separación de Alberta de Canadá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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