Por: Social Geek

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El nuevo sistema de membresías para pódcast ha sido habilitado hoy en 34 mercados internacionales, incluyendo España, Estados Unidos, Reino Unido y diversas regiones de Europa. Esta novedad permite a los creadores de pódcast brindar contenido exclusivo y ventajas particulares a sus oyentes a cambio de una suscripción de pago, lo que introduce una vía directa y recurrente de monetización, según datos publicado por Socialgeek. Por el momento, no se han anunciado planes para su expansión a América Latina, pero la compañía ya había anticipado el proyecto durante el Investor Day del inicio del año. El objetivo central es fortalecer los vínculos entre creadores y su audiencia, así como garantizar ingresos estables y predecibles para quienes producen los contenidos.

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El sistema ofrece versatilidad para los podcasters, según explica Socialgeek. Cada show podrá definir distintos niveles de suscripción, eligiendo los beneficios a ofrecer y los precios. Entre las ventajas que pueden incluir están episodios adicionales en audio o vídeo, la reducción o exclusión total de anuncios, acceso temprano a capítulos futuros y disponibilidad de todo el archivo histórico de la serie. Para los oyentes, ya sean usuarios gratuitos o de la modalidad Premium, el proceso para adquirir una suscripción se simplifica al poder hacerlo directamente en la página del pódcast dentro de la misma aplicación. Los suscriptores, además, recibirán insignias exclusivas al comentar episodios y podrán ser recibidos por los creadores mediante vídeos personalizados de bienvenida.

Uno de los elementos esenciales anunciados es el modelo de reparto económico. Según la misma fuente, el 90% de los ingresos por membresías irá directo a los podcasters. Esta fuente económica se suma a otras alternativas tradicionales como la publicidad, patrocinios o el programa de socios de la plataforma. Para facilitar la captación de suscriptores, la compañía integra herramientas como promoción específica, periodos de prueba gratuitos y analítica avanzada para los creadores. Estos, a su vez, podrán exportar información de sus suscriptores (si estos deciden compartirla), lo que les ofrece mayor control sobre la relación con su audiencia fuera y dentro de la aplicación.

El sistema se estrena integrado en programas reconocidos globalmente como ‘The Adam Friedland Show’, ‘Making Sense with Sam Harris’ y otros, de acuerdo con Socialgeek. El acceso está habilitado para creadores que alojan sus shows en Spotify for Creators o Megaphone y que cumplan con tres requisitos específicos: mínimo tres episodios publicados, contar con cien oyentes o espectadores y acumular cien horas de reproducción en los últimos treinta días. Los podcasters que cumplan con estos parámetros pueden comenzar desde hoy a configurar sus ofertas de membresía mediante los paneles de gestión disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el sistema de membresías para pódcast en Spotify y qué beneficios ofrece?

El sistema permite a los creadores ofrecer contenido exclusivo y ventajas personalizadas, como episodios adicionales, acceso anticipado y la reducción de anuncios. Los oyentes pueden pagar una suscripción directamente desde la aplicación y, a cambio, acceder a estos beneficios especiales y recibir insignias exclusivas al interactuar.

¿Cuáles son los requisitos para que los creadores activen membresías en Spotify?

Según información de Socialgeek, los programas deben estar alojados en Spotify for Creators o Megaphone y cumplir con tres condiciones mínimas: tener al menos tres episodios publicados, sumar cien oyentes o espectadores, y acumular cien horas de reproducción en los últimos treinta días dentro de la plataforma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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