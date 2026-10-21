Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) destaca su compromiso con la creación e innovación artística a través de la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología, promoviendo el desarrollo de propuestas que exploran los límites entre arte y tecnología. Bajo ese marco, dio a conocer los proyectos ganadores de la Beca de Creación de Videoarte para Domo 2026, parte del Programa Distrital de Estímulos. Según información oficial de Idartes, estos trabajos seleccionados se exhibirán en la novena edición del Festival Domo Lleno, que tendrá lugar en el Planetario de Bogotá del 3 al 6 de diciembre. La beca incentiva a artistas a experimentar en el formato fulldome, utilizando tanto tecnologías análogas como digitales para plantear nuevas formas de relación entre imagen, sonido, cuerpo y espacio en el domo.

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Entre los proyectos ganadores está "Agua que brilla: memorias espectrales de las costas del Chocó", de Johan David Valencia Vélez. Esta obra toma como punto de partida una investigación interdisciplinar en el Parque Nacional Utría, enfocándose en los relatos de pescadores sobre figuras luminosas en el mar y la influencia de microorganismos bioluminiscentes, como lo reseñó Idartes. Otra propuesta elegida es "La fruta y la mierda y la flor en medio", de Miguel Ángel Escobar. Su base es un entorno digital extraído del videojuego Call of Duty: Ghosts, interviniendo con elementos del documental colombiano, y generando un diálogo irónico entre la “naturaleza” digital y la representación de lo salvaje.

El colectivo Diáspora Metálica, conformado por Camilo Nemocón y Lorena Sánchez, obtuvo reconocimiento por "Continuum". Esta obra apuesta por la visualización interactiva en domo de patrones fractales, como el Triángulo de Sierpiński y la Esponja de Menger, planteando nexos entre estructuras matemáticas y formas orgánicas. Finalmente, Renzo Rospigliosi presenta "La inteligencia de las flores", una pieza que reinterpreta el ensayo de Maurice Maeterlinck (1907) desde un enfoque audiovisual, retratando la vida de orquídeas y flores autóctonas como sistemas de inteligencia vegetal, apoyándose en técnicas como la fotografía macro y sistemas de creación en tiempo real.

Con estas obras, el Programa Distrital de Estímulos y el Festival Domo Lleno posicionan el domo como un espacio no solo de proyección, sino de investigación artística sobre las relaciones entre la tecnología, la percepción y las distintas formas de existencia. Las experiencias no solo exploran lo audiovisual, sino que abren el paso a una reflexión sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el arte contemporáneo bogotano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los proyectos ganadores de la Beca de Creación de Videoarte para Domo 2026 del Idartes?

Los proyectos que resultaron ganadores, de acuerdo con Idartes, son "Agua que brilla: memorias espectrales de las costas del Chocó" de Johan David Valencia Vélez, "La fruta y la mierda y la flor en medio" de Miguel Ángel Escobar, "Continuum" de Diáspora Metálica (Camilo Nemocón y Lorena Sánchez) y "La inteligencia de las flores" de Renzo Rospigliosi. Cada uno explora enfoques y tecnologías distintas en el contexto del videoarte para domo.

¿Qué significa ‘fulldome’ y cómo se aplica en el Festival Domo Lleno del Planetario de Bogotá?

‘Fulldome’ es un formato audiovisual inmersivo que utiliza la totalidad de la superficie interna de un domo como espacio de proyección, permitiendo experiencias visuales y sonoras envolventes. En el Festival Domo Lleno del Planetario de Bogotá, estas creaciones aprovechan dicho formato para sumergir a los espectadores en relatos experimentales con enfoques artísticos, tecnológicos y científicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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