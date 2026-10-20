Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), por medio de su Línea de Arte, Ciencia y Tecnología (ACT), consolidó en la publicación 'An-arqueología de los Medios I y II' las investigaciones, reflexiones, diálogos y preguntas generadas durante las dos primeras ediciones del Coloquio de An-arqueología de los Medios, eventos celebrados en 2023 y 2024. De acuerdo con Idartes, la publicación funciona como memoria viva y documento de consulta, permitiendo expandir y compartir los conocimientos, prácticas y saberes que surgieron en cada encuentro a través de nuevos proyectos y actividades.

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El coloquio, nacido en 2023, propuso como eje central cuestionar las versiones hegemónicas y lineales sobre la historia de la tecnología, enfocándose especialmente en investigaciones y debates enraizados en y desde el Sur Global. En su primera edición, desarrollada entre octubre y noviembre de ese año y con apertura en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) con la exposición ‘ATOM FILES’, participaron más de noventa especialistas nacionales e internacionales. La programación se articuló sobre cuatro ejes que marcan la investigación de la Línea ACT: convergencia entre arte, diseño y tecnología; arqueología de los medios; ancestralidad y tecnología; y relaciones interespecies.

Entre los coordinadores y curadores estuvieron Bárbara Santos, Federico Nieto, Juan Pablo García Sossa, Juan Orozco y Santiago Arcila, quienes además participaron activamente en debates, mesas de diálogo y actividades experienciales. Según palabras del filósofo y psicólogo Santiago Arcila, las discusiones sobre relaciones interespecies buscaron desarmar el antropocentrismo y repensar la interacción entre humanos y otros seres vivos —como hongos, vegetales y animales— trasladando estas reflexiones a los ámbitos comunitario, político y afectivo. Del mismo modo, la sección sobre ancestralidad y tecnología, liderada por Santos, exploró la tecnología desde diversas perspectivas culturales y ancestrales, reconociéndola como parte integral de la tradición y el conocimiento.

La segunda edición del coloquio, realizada en agosto de 2024, reunió quince invitados en nueve eventos, centrados en los ejes de ancestralidad y tecnología, y relaciones interespecies. Entre las propuestas presentadas, Federico Nieto abordó la fractura y destrucción en la relación entre especies, llevando la discusión también a lo artificial y lo geológico. Por su parte, Juan Pablo García Sossa, a través del “YuKéSabe Lab. Girando en redes y raíces”, propuso la yuca como tecnología que conecta territorios tropicales y saberes diversos, y la exploró en actividades desde lo gastronómico hasta lo artístico.

La publicación no solo compila textos y transcripciones, sino que incluye glosarios, insertos multimedia y acceso a un repositorio digital en ARENA, fomentando la expansión y continuidad del diálogo sobre arte, tecnología y saberes ancestrales. Santiago Arcila resalta que, más que una síntesis definitiva, el documento sirve como detonador para nuevos debates, y estará disponible para consulta digital a través de Idartes en Casa.

¿En qué consiste el concepto de an-arqueología de los medios presentado en el coloquio?

La an-arqueología de los medios, como fue abordada en los coloquios organizados por Idartes, se propone como una metodología transversal destinada a cuestionar los relatos lineales y hegemónicos sobre la tecnología. Este enfoque reinterpreta la historia y los dispositivos tecnológicos desde perspectivas alternativas y culturales, particularmente aquellas originadas en el Sur Global, buscando visibilizar prácticas y conocimientos que suelen quedar al margen del discurso dominante.

¿Dónde se podrá consultar la publicación 'An-arqueología de los Medios I y II' del Instituto Distrital de las Artes?

Según informó Idartes, las memorias de 'An-arqueología de los Medios I y II' estarán disponibles próximamente en versión digital para consulta pública a través del portal Idartes en Casa, en la sección de la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología. Allí, usted podrá acceder al contenido recopilado de las dos primeras ediciones del coloquio junto con materiales y recursos multimedia complementarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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