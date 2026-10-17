Por: Portal Bogotá

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El arte y la cultura continúan siendo protagonistas en la capital colombiana, y, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de Bogotá, se ha anunciado una actividad que busca acercar a las familias a las artes escénicas. El sábado 24 de octubre de 2026, el Teatro El Parque de Bogotá será el escenario para que el público disfrute de una experiencia única junto a la reconocida compañía española Los Titiriteros de Binéfar. En esta oportunidad, los artistas presentarán el espectáculo ‘Burlesca’, una puesta en escena en la que se fusionan el humor, la poesía, los títeres, objetos y la música en vivo para ofrecer una tarde memorable a niños, niñas y adultos.

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Esta función hace parte de la programación oficial del 24.º Festival Internacional de Títeres Manuelucho, que en cada edición lleva atractivas propuestas teatrales a la ciudad y promueve el acceso a la cultura en familia. Según el sitio web de Bogotá, la obra ‘Burlesca’, creada e interpretada por Quiri Aquilué y Paco Paricio —integrantes de Los Titiriteros de Binéfar—, propone situaciones disparatadas mediante la interacción de títeres y objetos animados, acompañados por la música en vivo. Este despliegue creativo fortalece el vínculo entre artistas y espectadores, invitando a la participación y al juego, elementos destacados como motores de la experiencia teatral.

Uno de los principales propósitos de esta propuesta es que el público no solamente disfrute del entretenimiento, sino que también valore el juego como una forma de encuentro colectivo. Así, ‘Burlesca’ se presenta como una actividad cultural para personas de todas las edades, que celebra la convivencia, la creatividad y el disfrute en comunidad. La función tendrá lugar en el Teatro El Parque, ubicado en la carrera Quinta #36-05, en el Parque Nacional. De acuerdo con la información consultada, la entrada al evento tiene costo.

Por todo esto, quienes buscan planes distintos y enriquecedores en Bogotá tienen la oportunidad de acercarse al mundo de los títeres y de vivir una experiencia escénica que conjuga la tradición, la inventiva y el humor. Esta actividad invita a sumarse y a celebrar el arte en familia durante el Festival Internacional de Títeres Manuelucho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será la función de ‘Burlesca’ de Los Titiriteros de Binéfar en Bogotá?

La función de ‘Burlesca’ se llevará a cabo el sábado 24 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m. en el Teatro El Parque de Bogotá, ubicado en la carrera Quinta #36-05, en el Parque Nacional, según el portal oficial de Bogotá.

¿Qué ofrece el espectáculo ‘Burlesca’ en el Festival Internacional de Títeres Manuelucho?

‘Burlesca’, presentado por Los Titiriteros de Binéfar, combina humor, poesía, títeres y música en vivo para crear una experiencia que busca divertir y fomentar el encuentro a través del juego, la participación y la creatividad, dirigido a públicos de todas las edades, como lo informa la programación del Festival Internacional de Títeres Manuelucho.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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