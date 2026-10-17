Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ impulsa espacios donde el arte y la cultura se convierten en punto de encuentro para familias y habitantes de la capital. En el marco del 24.º Festival Internacional de Títeres Manuelucho, la propuesta de ‘Culturas en Común’ resalta con la presentación de la obra ‘Berretín de Trapo (Capricho de Trapo)’, a cargo del artista argentino Pablo Sáez. De acuerdo con información de Bogotá.gov.co, el evento está programado para el viernes 23 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., en la Casa de la Cultura de Fontibón, ubicada en la calle 17A # 99-53, y lo mejor: la entrada es gratuita hasta completar aforo.

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‘Berretín de Trapo’ narra la experiencia de un viejo titiritero de plaza que, junto a sus personajes y el particular Teatro de la Bicicleta, da vida a universos donde los objetos, las sombras, las máscaras y la música en vivo son protagonistas. Según la misma fuente, la función está destinada tanto al público adulto como a niñas y niños acompañados, permitiendo que distintos públicos se acerquen a la riqueza del teatro de títeres. El espectáculo, de 45 minutos de duración, recorre diferentes matices: desde la melancolía hasta el humor y la farsa popular, generando un ambiente propicio para la imaginación y el asombro.

La obra ‘Berretín de Trapo’ ha consolidado su trayectoria con importantes logros. De acuerdo con Bogotá.gov.co, cuenta con el Premio de Dramaturgia para Títeres, además de haber sido seleccionada en más de 20 festivales internacionales, lo que evidencia su reconocimiento y calidad artística. La propuesta de Sáez se distingue por fusionar la tradición titiritera con la exploración de nuevos lenguajes escénicos, como el uso creativo de objetos, la musicalización en directo y la creación de imágenes que enriquecen la narrativa visual y sonora.

‘Berretín de Trapo’ se convierte así en una oportunidad para conectarse con el arte de una manera cercana y sencilla. Si usted busca un plan cultural diferente y gratuito, este evento en el Festival Internacional de Títeres Manuelucho le permite disfrutar y compartir en familia el valor de las artes escénicas en la vida cultural de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presenta ‘Berretín de Trapo’ en el Festival Internacional de Títeres Manuelucho?

El espectáculo ‘Berretín de Trapo’, dirigido por Pablo Sáez, se presentará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m. en la Casa de la Cultura de Fontibón, en la calle 17A # 99-53, como parte del 24.º Festival Internacional de Títeres Manuelucho. La entrada es libre hasta completar el aforo, según información de Bogotá.gov.co.

¿Cuál es la propuesta artística de ‘Berretín de Trapo’ y a qué público está dirigida?

De acuerdo con Bogotá.gov.co, ‘Berretín de Trapo’ combina teatro de títeres, objetos, máscaras, sombras y música en vivo para contar la historia de un titiritero y su Teatro de la Bicicleta. Este espectáculo de 45 minutos está pensado para público adulto, así como niñas y niños que estén acompañados, ofreciendo una experiencia versátil que integra tradición y creatividad escénica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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