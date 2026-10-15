Más de 30 obras, fotografías, afiches y objetos fueron retirados de varias salas del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, por una instrucción impartida desde el Ministerio de Cultura, según una investigación de La Silla Vacía. Entre las piezas desmontadas estaban los afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro, antiguo comandante del M-19, y Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica (UP).

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El retiro ocurrió el mismo día en que el presidente Abelardo De la Espriella visitó oficialmente el Ministerio de Cultura y anunció una “contrarrevolución cultural”. De acuerdo con el medio digital, la instrucción fue ejecutada por el secretario general de la cartera, Julián Sterling, quien acudió al museo junto con su directora encargada, Constanza Toquica.

Fuentes de la institución le dijeron a La Silla Vacía, bajo reserva de identidad por temor a represalias internas, que ambos funcionarios habrían seleccionado las piezas que debían desmontarse durante una reunión a puerta cerrada. Trabajadores del museo señalaron que una decisión de ese tipo debía pasar por los comités curatoriales encargados de definir la museografía de las exposiciones.

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Hasta la publicación del informe, el Museo Nacional no había confirmado la cantidad exacta de objetos retirados ni las razones de su salida. La Silla Vacía también indicó que consultó a la ministra Paola Holguín, pero no había recibido respuesta.

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Retiraron piezas sobre la población LGBTI y el feminismo

La mayor parte de los elementos desmontados estaba en la sala ‘Hacer sociedad’, ubicada en el segundo piso del museo. Según el recorrido documentado por La Silla Vacía, de allí desaparecieron al menos diez piezas relacionadas con la historia de la población LGBTI y los movimientos feministas.

Entre los objetos retirados estaban una bandera del orgullo gay perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, material de una campaña publicitaria de la marcha LGBT de 2006, un impreso sobre derechos reproductivos de la Fundación Sí Mujer y una fotografía de una marcha por la ciudadanía plena de las personas LGBTI. También desmontaron un ejemplar de la revista La Ventana Gay, vinculada con los activistas Manuel Antonio Velandia y León Zuleta.

También quitaron el afiche de Carlos Pizarro

La investigación del medio señala que, frente a esa sala, fueron retirados los afiches de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, ambos asesinados en 1990 durante sus respectivas campañas presidenciales.

Además, desmontaron los objetos de una pared dedicada al periodo comprendido entre la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Entre ellos estaban el ‘Balígrafo’, elaborado a partir de una bala y utilizado para firmar el acuerdo con las extintas Farc, y el tarjetón de la Séptima Papeleta, movimiento que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

La Silla Vacía también reportó que en la sala ‘Memoria y Nación’ fueron retiradas casi todas las fotografías del llamado muro de la diversidad. En varios puntos quedaron las marcas en las paredes y los espacios vacíos donde antes se exhibían las piezas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.