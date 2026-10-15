Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella ha emprendido una política exterior en la que la cercanía con Israel se convierte en un eje fundamental, especialmente en áreas como inteligencia, seguridad y armamento. Según lo registrado en los últimos movimientos diplomáticos, esta relación trasciende incluso al ámbito tradicional, pues la agenda binacional incluye temas de tecnología y agricultura. Sin embargo, los gestos recientes evidencian que la línea diplomática de Colombia se articula con varios de los principios que promueve la administración de Donald Trump en Estados Unidos, lo que puede observarse en acciones y posturas compartidas.

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Durante la visita oficial del canciller colombiano Omar Bula a Israel, en las últimas horas se han consolidado dos importantes decisiones. Por un lado, se formalizó el traslado de la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén. Esta medida posiciona a Colombia como el noveno país en tomar este rumbo, siguiendo el precedente establecido por la Casa Blanca durante el gobierno de Trump. La iniciativa ya había sido tomada anteriormente por otros Estados, como Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Nauru y Somalilandia, lo que refuerza la sintonía internacional que se está construyendo.

El contexto muestra que la postura de la administración De la Espriella implica un giro completo con respecto a lo implementado por el gobierno anterior de Gustavo Petro. La presencia del canciller Bula en Jerusalén, junto con un acto protocolar acompañado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ratifica la determinación de consolidar una alianza estratégica entre ambos países. Las declaraciones de Bula indican un alto nivel de entusiasmo y compromiso, pues manifestó estar “casi llorando” por la oportunidad de restablecer la relación con Israel. Además, el funcionario enfatizó que Colombia se plantea como el “mejor aliado de Israel” y expresó su convicción de que esta cercanía puede aportarle beneficios concretos al país.

En este contexto, la agenda bilateral entre Colombia e Israel se expande hacia otros ámbitos como la cooperación tecnológica y agrícola, aunque la prioridad permanece en el fortalecimiento de las capacidades estratégicas que Israel puede aportar a Colombia. Estas definiciones diplomáticas se producen en paralelo a la pregunta sobre la gestión de recursos significativos, como los COP 5.300 millones destinados a logisticar los nuevos acuerdos, enfatizando la importancia que tiene para el Ejecutivo colombiano esta alianza en el escenario internacional actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia trasladó su embajada a Jerusalén y qué significa este movimiento diplomático?

La decisión de Colombia de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, oficializada durante la visita del canciller Omar Bula a Israel, responde a la intención del gobierno de Abelardo de la Espriella de alinear su política exterior con Estados Unidos bajo los lineamientos que promovió Donald Trump. Esto significa un cambio total respecto al enfoque del gobierno anterior, marcando una relación estratégica con Israel similar a la de otros ocho países que ya tomaron esta medida. El acto simboliza una cercanía diplomática y la búsqueda de cooperación en áreas clave como seguridad, inteligencia, tecnología y agricultura, reafirmada con el encuentro entre Bula y el primer ministro Benjamin Netanyahu.

¿Qué beneficios espera obtener Colombia de la relación con Israel en seguridad, tecnología y agricultura?

Colombia busca aprovechar las capacidades avanzadas de Israel en inteligencia y seguridad, además de impulsar una agenda de cooperación tecnológica y agrícola. Según lo expuesto por autoridades colombianas, el país se propone consolidarse como un aliado importante de Israel, esperando beneficios concretos en estos ámbitos estratégicos. La administración De la Espriella considera que fortalecer la cooperación con Israel puede traducirse en ventajas significativas para la seguridad nacional y el desarrollo de sectores tecnológicos y agrícolas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.