Por: El Espectador

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Un intento de hurto sacudió el avance de la construcción del Metro de Bogotá. Dos hombres, que presuntamente fingieron ser operarios, fueron capturados cuando cargaban rieles en una tractomula en el barrio El Amparo, localidad de Kennedy. De acuerdo con la información suministrada por la Policía, los hechos se desarrollaron cerca de la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo, donde varios individuos vestían con cascos, botas y ropa similar a la utilizada por los verdaderos trabajadores de la obra, lo que les permitió acercarse a los materiales sin levantar sospecha inmediata.

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El operativo se desencadenó gracias a una alerta enviada por la Central de Radio. Esta señal advirtió a las patrullas sobre la presencia de personas que, con actitud sospechosa, transportaban rieles a un vehículo de carga pesada. Al arribar al lugar, los uniformados hallaron a los sospechosos en plena faena, manipulando material valorado aproximadamente en 50 millones de pesos, de acuerdo con la Policía.

Durante el procedimiento, los agentes solicitaron los documentos que avalaban el traslado de los rieles. Frente al requerimiento, los hombres presentaron unos soportes cuya autenticidad, según la misma institución, era presuntamente falsa. Esto derivó en la captura inmediata de los implicados por el delito de hurto y su puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Uno de los capturados registra un amplio prontuario, con antecedentes judiciales por receptación, hurto, estafa, porte de armas de fuego, daño en propiedad ajena, perturbación de la posesión sobre inmueble y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicaciones, según indicó la Policía.

El caso ha encendido las alarmas sobre la seguridad en los puntos de acopio para el material del Metro de Bogotá. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer cómo accedieron los implicados a los rieles y dilucidar el grado de participación de cada detenido. Además, se está evaluando reforzar los controles en los depósitos y obras cercanas, con el fin de proteger los insumos estratégicos destinados a la obra más importante de movilidad en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo lograron los sospechosos acceder a los rieles del Metro de Bogotá?

Según la información de la Policía, los detenidos utilizaron ropa, cascos y botas de seguridad similares a las de los trabajadores autorizados. Esto les permitió acercarse al material y aparentar que se trataba de un traslado legal. Sin embargo, la verificación documental reveló que los soportes presentados eran presuntamente falsos, lo que facilitó su captura en el lugar de los hechos.

¿Qué medidas de seguridad implementarán para evitar el hurto de materiales del Metro?

De acuerdo con la Policía, el intento de hurto llevó a revisar la seguridad de los lugares de acopio y las zonas de obra. Las autoridades investigan cómo mejorarán los controles en los depósitos y obras aledañas, con el objetivo de proteger los insumos clave para la construcción y evitar hechos similares en el futuro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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