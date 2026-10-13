Por: Portal Bogotá

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El Centro de Felicidad -CEFE- Chapinero invita a toda la ciudadanía a disfrutar de la exposición ‘Mercado’ de María Esther Panesso Mercado, una propuesta artística que se presentará en Bogotá hasta el 16 de octubre de 2026. En este evento, de acuerdo con la información ofrecida por el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, los asistentes podrán ver una muestra del trabajo de la artista, enfocada en una visión profunda y emotiva de la feminidad, la identidad, la espiritualidad y la memoria, elementos inseparables de las raíces colombianas. A través de técnicas como el óleo y el acrílico, además del uso de materia en sus obras, Panesso Mercado ofrece un lenguaje visual cargado de simbolismo y sensibilidad.

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La exposición tendrá lugar en las Galerías Terraza, ubicadas en el piso 11 del CEFE Chapinero, específicamente en la calle 82 número 10-69. La entrada será libre durante los días de apertura del edificio, por lo que cualquier persona interesada, sin importar sus conocimientos previos sobre arte, podrá acercarse y disfrutar de este recorrido por el universo visual y cultural que plantea la artista. Según la información oficial, la muestra abarca temáticas variadas, donde se destacan representaciones de bailarinas, mujeres, naturaleza y fe, integrando cuatro universos que conectan lo local colombiano con una proyección más allá de las fronteras.

Esta propuesta busca incentivar la participación ciudadana y acercar el arte contemporáneo a todo el público, en línea con la misión del Centro de Felicidad -CEFE- Chapinero y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Además, la exposición forma parte de la oferta cultural permanente de la ciudad, que promueve espacios gratuitos y de libre acceso para fomentar la creatividad y fortalecer la identidad local, según destacan los informes publicados por el sitio web oficial de la ciudad.

La invitación está hecha para que usted se agende desde el 13 hasta el 16 de octubre de 2026 y conozca en detalle la propuesta de María Esther Panesso Mercado, quien con su muestra convierte la galería en un escenario de diálogo entre pasado, presente y futuro, donde la reflexión sobre la identidad y la memoria colombiana se convierte en obra viva y compartida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se puede ver en la exposición ‘Mercado’ de María Esther Panesso Mercado en Bogotá?

Quienes asistan a la exposición ‘Mercado’ en el CEFE Chapinero encontrarán obras que exploran temas como la feminidad, la identidad, la espiritualidad y las raíces colombianas. Estas creaciones, realizadas en óleo, acrílico y materia, presentan figuras de bailarinas, mujeres, elementos de la naturaleza y la fe, reflejando cuatro universos diferentes que invitan a la reflexión sobre la cultura del país.

¿Dónde y cuándo se podrá visitar la exposición ‘Mercado’ en Chapinero?

La exposición estará abierta al público entre el 13 y el 16 de octubre de 2026, en las Galerías Terraza, piso 11 del Centro de Felicidad -CEFE- Chapinero, ubicado en la calle 82 número 10-69. La entrada es libre y se puede visitar durante los horarios de apertura del edificio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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