Por: Portal Bogotá

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El Festival Ópera al Parque, que este año llega a su edición número 29, se consolida como uno de los eventos más destacados de la agenda cultural en Bogotá. De acuerdo con la información difundida por el portal oficial Bogotá Mi Ciudad Mi Casa, hasta el 4 de noviembre la ciudad se convierte en epicentro de la lírica y la música, dando vida a una programación que lleva la ópera a diferentes espacios, fomenta el encuentro entre artistas y acerca a los públicos a una de las expresiones más complejas y fascinantes del arte escénico. Un elemento que mantiene el atractivo del Festival es la entrada libre a todos los eventos, siempre limitada por el aforo de cada espacio, lo que contribuye a democratizar el acceso a la cultura.

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La edición de este año ofrece más de 200 artistas en escena, entre los que sobresale la presencia de la compañía de Teatro Jingju de la Ópera de Shanghái, una agrupación china reconocida por su trabajo en el Jingju, género internacionalmente conocido como ópera de Pekín, que fusiona canto, actuación, música, movimiento y robustos elementos visuales en una propuesta escénica con gran arraigo en la tradición china. Según la programación, esta compañía presentará la obra ‘Lu Ming (El llamado de los ciervos)’ en los teatros Jorge Eliécer Gaitán y El Ensueño.

Uno de los puntos culminantes será la gala para celebrar los 50 años de la Ópera de Colombia, evento previsto para el 17 de octubre en el Parque 93. En este espacio se presentarán los ganadores del Premio Filarmónico de Canto, María Paula Pataquiva y Santiago Alberto Barrios Grau, acompañados por el pianista Daniel Aguirre. Además, otros destacados intérpretes líricos de la Ópera de Colombia estarán a cargo del repertorio, junto al pianista Rodrigo Pardo, reafirmando el compromiso del festival con la promoción y proyección del talento nacional.

El Festival también sirve como plataforma para las y los músicos beneficiarios del Programa de Fomento de la Filarmónica de Bogotá. Los recitales y conciertos didácticos, así como los premios y becas a la creación, evidencian el esfuerzo por fortalecer el ecosistema lírico local. Los escenarios elegidos, como el Museo Casa Lleras, el Museo Nacional y el Gimnasio Moderno, complementan una programación diversa que consolida a Bogotá como escenario global de la ópera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Jingju y por qué es relevante en la edición XXIX del Festival Ópera al Parque?

El Jingju, conocido también como ópera de Pekín, es una de las formas más representativas de la tradición escénica china. De acuerdo con la información oficial, integra canto, música, actuación, movimiento e importantes elementos visuales. La participación de la compañía de Teatro Jingju de la Ópera de Shanghái en esta edición representa un cruce de fronteras artísticas y culturales, permitiendo que el público bogotano acceda a expresiones únicas del arte lírico internacional.

¿Cuáles son los principales escenarios y protagonistas del Festival Ópera al Parque 2026?

Según Bogotá Mi Ciudad Mi Casa, el Festival tendrá actividades en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro El Ensueño, el Parque 93, el Museo Casa Lleras, el Museo Nacional y el Gimnasio Moderno. Entre los protagonistas principales destacan la compañía de Teatro Jingju de la Ópera de Shanghái, la Ópera de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y diferentes artistas ganadores de premios y becas líricas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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