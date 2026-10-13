Por: El Espectador

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Fredy Gustavo Orjuela Hernández asumió recientemente la gerencia de Corabastos, el principal centro mayorista de alimentos en Colombia, una entidad que concentra una parte significativa de la distribución alimentaria en Bogotá y varias regiones del país. De acuerdo con lo informado, su llegada se produce en un momento trascendental para la central, marcada por dificultades financieras, retos administrativos y crecientes cuestionamientos sobre su operación.

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Corabastos representa el 31 % del suministro alimentario registrado en las principales centrales al por mayor del país, según datos referenciados en el artículo. En 2025 ingresaron 2,36 millones de toneladas de comida a esta central, evidencia de la magnitud de la operación que ahora recae sobre Orjuela, quien tiene formación como abogado y experiencia como secretario Jurídico de Cundinamarca y directivo en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Un dato relevante es que el 42 % de los alimentos procesados por Corabastos proviene precisamente de Cundinamarca, lo que reforzará la necesidad de fortalecer los lazos institucionales entre la central y este departamento.

La situación financiera encabeza la agenda del nuevo gerente. Blu Radio dio a conocer que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) trasladó a Corabastos un requerimiento por la declaración de renta de 2024. Este requerimiento señala presunto incumplimiento de la tributación mínima, reclamando una suma total de casi COP 99.000 millones, cuantía que rebasa el presupuesto anual estimado de la central (COP 98.000 millones). El plazo para responder al requerimiento vence en octubre, y aunque la administración preparaba su contestación, no la había oficializado hasta el 7 de ese mes. A esto se añaden obligaciones por más de COP 200.000 millones, así como la suspensión temporal en 2026 del servicio de recolección de residuos debido a problemas de pago, situación reportada por la misma fuente.

Además, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Corabastos en mayo de 2026, multándola con COP 260 millones por reglamentos internos que limitaban la entrada de nuevos comerciantes, impidiendo la libre competencia. También se impusieron multas a personas naturales y se exigió reformar el reglamento para garantizar igualdad en el acceso a la central. Esta decisión aún no estaba firme en el momento de su anuncio.

En el plano sanitario, el columnista Julián López de Mesa, en El Espectador, describió en abril de 2026 un notorio deterioro en infraestructura y acumulación de desperdicios dentro de Corabastos, señalando riesgos importantes para los puntos de abastecimiento de la región. El artículo destaca que la estructura de sociedad de economía mixta, sumada a dinámicas informales, dificulta la asignación de responsabilidades ante estos problemas. Corabastos respondió indicando que mantiene constantes labores de limpieza, aunque persisten dudas sobre la eficacia de estas medidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Fredy Gustavo Orjuela como gerente de Corabastos?

Según la información presentada, los principales retos de Orjuela consisten en gestionar la crítica situación financiera de Corabastos, responder oportunamente al requerimiento de la Dian por presunto incumplimiento tributario y abordar las sanciones impuestas por la SIC relacionadas con prácticas restrictivas de la competencia. Además, debe enfrentar cuestionamientos sobre la infraestructura y condiciones sanitarias de la central, que han sido señaladas como deficientes.

¿Por qué Corabastos enfrenta sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio?

De acuerdo con lo informado, Corabastos fue sancionada por la SIC debido a la existencia de reglamentos internos que restringían el ingreso de nuevos comerciantes, limitando así la libre competencia. Esta situación afectó la posibilidad de que más proveedores accedieran al mercado, lo que repercutió en la oferta y variedad de productos a los consumidores y comerciantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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