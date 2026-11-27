Por: El Espectador

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El Gobierno Nacional ha anunciado una serie de medidas significativas en torno a los beneficiarios de créditos educativos del Icetex, con el objetivo de brindar alternativas para quienes enfrentan dificultades financieras y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de financiación de la entidad. De acuerdo con lo expuesto por el presidente Abelardo de la Espriella, las nuevas disposiciones incluyen la ampliación de una campaña de acuerdos de pago, la extensión de una amnistía para deudores en mora prolongada y mayores incentivos para quienes mantienen sus pagos al día.

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La primera decisión relevante es la extensión de la campaña ‘Sin Estrés con el Icetex’ hasta el 19 de diciembre, enfocada en beneficiar a quienes presentan cuotas vencidas entre 30 días y menos de un año. Según lo afirmado por el presidente en su discurso, alrededor de 78.000 personas pueden acogerse a acuerdos de pago con condonación de hasta el 100 % de intereses vencidos y moratorios. Además, se reveló que más de 3.000 beneficiarios ya han firmado acuerdos que implican condonaciones superiores a 5.000 millones de pesos.

También fue anunciada la continuidad de una amnistía especial dirigida a cerca de 60.000 personas con créditos considerados como cartera de difícil recuperación, es decir, aquellos con mora superior a un año. Este beneficio permanecerá vigente durante los primeros meses de 2027 y permitirá la condonación de hasta el 80 % del capital y el 100 % de los intereses, siempre que los beneficiarios cumplan con las condiciones estipuladas. De acuerdo con cifras presentadas, 11.196 personas ya han accedido a esta amnistía, lo que ha implicado condonaciones por 363.753 millones de pesos.

En cuanto a los usuarios cumplidos, la tercera medida establece que durante 2027 continuará la condonación parcial de capital para quienes hayan realizado pagos oportunos en los últimos 12 meses, con un aumento del porcentaje de dicho beneficio, aunque no se especificó la nueva cifra. Actualmente, 1.445 personas han obtenido condonaciones por 2.163 millones de pesos mediante este mecanismo.

El presidente también resaltó otras estrategias para fortalecer al Icetex, como la apertura de 15.000 nuevos cupos de crédito, el restablecimiento temporal de subsidios a las tasas de interés en beneficio de 138.000 personas desde octubre, y mejores condiciones para estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y de universidades privadas. Además, mencionó un programa especial para los afectados por el terremoto, con inversiones y suspensiones temporales de pagos, y la selección de iniciativas universitarias apoyadas financieramente, junto a una alianza internacional con el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Comisión Binacional Fulbright, dirigida a promover la recuperación económica de varias regiones.

¿Cuáles son los beneficios del Icetex para deudores en mora según los anuncios del Gobierno?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, los beneficios para deudores en mora incluyen la ampliación de la campaña de acuerdos de pago ‘Sin Estrés con el Icetex’, con condonaciones de hasta el 100 % de intereses vencidos y moratorios para quienes tienen cuotas atrasadas entre 30 días y un año. Además, se mantiene la amnistía para créditos en cartera de difícil recuperación, con reducción de hasta el 80 % del capital y el 100 % de los intereses, vigente durante los primeros meses de 2027.

¿En qué consiste la alianza entre Icetex y el Departamento de Estado de Estados Unidos?

Según lo anunciado durante el discurso presidencial, la alianza entre Icetex, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Comisión Binacional Fulbright permitirá el apoyo técnico de especialistas estadounidenses para desarrollar hasta cinco proyectos enfocados en la recuperación económica, el emprendimiento, el turismo y la infraestructura en regiones como Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.