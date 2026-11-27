El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, respondió en Blu Radio a la dura arremetida del presidente Abelardo de la Espriella, quien lo acusó de “complicidad” y de tejer alianzas tras difundirse fotografías en las que aparece conversando y sonriente con el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda en medio del Congreso Ganadero en Valledupar. El dirigente gremial calificó como extraña la lectura hecha desde la Casa de Nariño y defendió que saludar a un congresista invitado al evento no equivale a pactar con él.

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En su intervención radial, Lafaurie recalcó que Fedegán extendió la invitación a todos los congresistas y que el trato hacia Cepeda correspondió a una cortesía habitual dentro de las reglas democráticas, pese a las discrepancias públicas que ha mantenido con el legislador de izquierda. “Mucho, leí con extrañeza el mensaje, porque finalmente Fedegán invitó a todos los congresistas de Valledupar y recibí al senador Cepeda como a los demás que existieron. ¿Cómo se convirtió en una alianza esto por el hecho de saludarlo? El país sabe que tengo diferencias de fondo con el senador Cepeda y las he expresado públicamente, pero creo que en una democracia puedo saludarlo y decirle lo que pienso sin ningún tipo de dificultades. Me extraña que una cortesía que siempre he tenido con los congresistas se lea ahora como una complicidad. Hágame el favor”, afirmó.

El líder gremial también contrastó el episodio con el clima de confrontación que percibe en la vida pública y aludió a la falta de interlocución entre sectores políticos en el Congreso, recordando un comentario reciente del titular de la cartera de Hacienda. “Yo siento que el país está regresando a épocas superadas. En días pasados el ministro de Hacienda se extrañaba que hoy las bancadas no se hablaban en los pasillos, había una actitud hóstil y un tanto desentendida. En consecuencia me parece que el presidente que representa la Unidad Nacional debería representar lo que significa su cargo y no seguir con una polarización que nada le trajo bien al país y ahora al parece vemos a hablar a enemigos de la patria”, sostuvo Lafaurie.

Con esta réplica en Blu Radio escala aún más el cruce entre el jefe de Estado y el dirigente ganadero, luego de que De la Espriella anunciara que su administración definirá la política pública del sector agropecuario de frente con los productores y sin intermediarios gremiales. La discusión deja expuesta una fractura abierta sobre los límites entre el trato institucional, la confrontación ideológica y la interlocución política alrededor del campo colombiano.

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