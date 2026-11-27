Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Durante la semana dedicada a la eliminación de la violencia contra la mujer, emerge una problemática que continúa creciendo de manera silenciosa y preocupante: la violencia digital. En la ciudad de Cali, la evidencia sobre este tema es alarmante, especialmente para las mujeres que utilizan internet y redes sociales. El Observatorio para la Equidad de las Mujeres, citado en la investigación, señala que el 42,3 % de las encuestadas en Cali ha enfrentado situaciones de acoso digital. Esta cifra visibiliza la magnitud de un fenómeno que no se reduce a la esfera física, sino que invade también los entornos virtuales, mostrando que la violencia de género adopta nuevas formas junto con el desarrollo tecnológico.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con ONU Mujeres, la violencia digital se entiende como cualquier acto que se comete, se agrava o se amplifica mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, derivando en afectaciones físicas, psicológicas, sexuales o en la vulneración de derechos fundamentales de las víctimas. Natalia Cortina, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, afirma que existen tres manifestaciones principales de violencia digital en mujeres: la difusión de contenido sexual sin consentimiento, la suplantación de identidad —en ocasiones mediante la creación de imágenes falsas con inteligencia artificial— y el hostigamiento o acoso.

Las secuelas de estas agresiones suelen ir mucho más allá de la pantalla. No solo se afecta la seguridad y tranquilidad de las víctimas, sino que se desencadenan consecuencias graves a nivel psicológico y emocional. Según Andrea Zuluaga, psicóloga consultada, la persona acosada puede vivir en un estado permanente de hipervigilancia, sintiéndose perseguida por el peligro, lo que ocasiona ansiedad, ataques de pánico e insomnio.

Además, el miedo o la desconfianza frente a las instituciones agrava el problema, pues tal como destaca el estudio citado, únicamente el 7,2 % de las víctimas entrevistadas ha acudido a las autoridades. Frente a este panorama, Cortina señala la necesidad de impulsar rutas efectivas de denuncia y enfatizar el trabajo en la prevención, involucrando también a los hombres en el proceso de cambio.

Actualmente, las víctimas en Colombia enfrentan un vacío legal, puesto que no existe un delito autónomo específico que englobe todas las formas de violencia de género en entornos digitales. Aunque proyectos como la ley Olimpia y otras iniciativas fueron archivados en junio de 2026, en el Congreso cursan propuestas legales que buscan tipificar delitos y fortalecer mecanismos de prevención, protección y reparación para las afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice la investigación sobre el acoso digital a mujeres en Cali?

La investigación realizada por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres muestra que el 42,3 % de las mujeres participantes en Cali han experimentado acoso digital. Este dato expone la urgencia de atender el problema y demuestra cuán común resulta para las mujeres enfrentar agresiones a través de medios digitales, incluidas las redes sociales y otras plataformas de comunicación.

¿Qué es la violencia digital según ONU Mujeres?

ONU Mujeres define la violencia digital como cualquier acción que se ejecuta, se agrava o se intensifica mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, y que deriva en daños físicos, psicológicos, sexuales o afecta los derechos de las víctimas. Incluye aspectos como la difusión no autorizada de contenido íntimo, suplantación de identidad y acoso, siendo fenómenos presentes y crecientes entre las usuarias de internet.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.