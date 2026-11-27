Por: Noticiero 90 minutos

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Con el inicio de la temporada de fin de año, las autoridades de Cali pusieron en marcha la campaña ‘Cali merece una Navidad sin pólvora’, buscando prevenir el aumento de personas lesionadas por el uso de artículos pirotécnicos y modificar la preocupante tendencia observada en los últimos años. De acuerdo con la Administración Distrital, durante 2025 la ciudad registró el mayor número de afectados por pólvora en un lustro, con 65 personas atendidas, lo que representa un incremento de 51,2 % respecto a 2024. Entre 2022 y 2025, el crecimiento acumulado de casos llegó al 103,1 %. Estos datos, proporcionados por la Alcaldía de Cali, dejan en evidencia el grave problema que rodea la manipulación de pólvora durante las celebraciones decembrinas.

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Las medidas diseñadas por las autoridades incluyen operativos directos para evitar la comercialización ambulante o informal de productos pirotécnicos. Está prohibido almacenar o vender estos elementos en lugares públicos, zonas residenciales, instituciones educativas y centros de salud. Además, está expresamente vetada la compra, venta, transporte y manipulación de pólvora por parte de menores de edad. Si se comprueba responsabilidad de padres o representantes legales en lesiones a niños o adolescentes, estos podrían recibir multas de hasta cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Carlos Eduardo Pinzón Flores, subsecretario de Promoción, Prevención y Producción Social de la Secretaría de Salud, insistió en que la mejor recomendación es evitar totalmente el uso de estos elementos. Permitirse que menores de edad aprendan a manipular pólvora, además de ser ilegal, puede traer graves consecuencias para los adultos responsables. De igual forma, Jorge Moreno Borrero, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia, pidió a la ciudadanía denunciar la venta irregular a través de la línea 123 y reveló que el año anterior aproximadamente 10 establecimientos fueron sancionados por vender pólvora de forma indebida. El llamado a toda la ciudad, incluidas las 22 comunas y 15 corregimientos, es a permitir que solo expertos manipulen este tipo de productos, con presencia de bomberos y planes de emergencia activados.

El impacto de la pólvora también afecta a los animales domésticos y silvestres, generando miedo, estrés y conductas peligrosas. Las autoridades sugieren identificar a los animales de compañía con placas visibles y consultar con veterinarios si presentan sensibilidad al ruido. Ante un caso de fauna silvestre afectada, debe evitarse la manipulación y reportarse la situación al Dagma por la línea 313 780 7532. Es importante tener en cuenta que el 7 y 8 de diciembre, Navidad y Año Nuevo concentran más del 70 % de las lesiones de la temporada, de modo que la prevención se vuelve fundamental para evitar tragedias.

¿Cuáles son las sanciones por permitir que menores de edad manipulen pólvora en Cali?

Según la Administración Distrital de Cali, si se demuestra que un representante legal permitió, por acción u omisión, que un menor de edad manipulara pólvora y resultara lesionado, puede enfrentar multas de hasta cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta política busca reforzar la protección de niños y adolescentes durante la temporada decembrina.

¿Por qué los animales domésticos y silvestres sufren durante la temporada de pólvora en Cali?

Las autoridades de Cali advierten que el uso de pólvora afecta tanto a animales domésticos como silvestres, provocando miedo, estrés, desorientación e incluso lesiones o accidentes al intentar huir del ruido. Se recomienda a los propietarios tomar medidas preventivas y, en el caso de fauna silvestre, reportar la situación sin intervenir directamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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