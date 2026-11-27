Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali y Metro Cali anunciaron que el tramo 3 de la troncal Oriental del servicio de MÍO (Masivo Integrado de Occidente) se encuentra en fase de preconstrucción, marcando un avance clave en el circuito de troncales de esta ciudad. Según la información oficial, este tramo está diseñado para mejorar la movilidad urbana, optimizar los desplazamientos diarios y conectar puntos estratégicos a lo largo de un corredor de 3,1 kilómetros. El trayecto proyectado irá desde la estación Universidades hasta la terminal Simón Bolívar, incluyendo cinco estaciones de parada, la extensión de 450 metros de ciclorruta y tres nuevas intersecciones viales, lo que facilitaría la movilidad especialmente para quienes frecuentan la autopista Simón Bolívar.

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De acuerdo con la Alcaldía de Cali, este tramo integra un corredor vial bajo el concepto de parque-estación y pretendería convertirse en un espacio funcional para la ciudadanía y para los usuarios del sistema de transporte público. Además del carril exclusivo, los planes abarcan la integración con el tren de cercanías y una infraestructura complementaria destinada a potenciar los beneficios sobre el entorno urbano. Parte del proyecto implica la adecuación de los carriles colindantes y la construcción de nuevas intersecciones en las carreras 70, 80 y 83C.

Las autoridades resaltan que este corredor impactará cinco dimensiones principales. Primero, la conectividad urbana, al enlazar sectores clave. Segundo, aumentaría la eficiencia y confiabilidad del transporte público, ofreciendo trayectos más rápidos y efectivos. En tercer lugar, se subraya la función social, ya que acercará a los caleños a servicios de salud, instituciones educativas y oportunidades laborales. Asimismo, se contempla recuperar espacios públicos en algunos puntos del trazado y mejorar la seguridad vial en la zona intervenida.

Jaime Gómez, experto en movilidad citado por la Alcaldía, sostiene que “un corredor exclusivo y ágil ayuda a disminuir los choques asociados a la alta circulación de vehículos particulares y puede desincentivar, a futuro, el crecimiento acelerado del parque automotor, incluidas motos y carros, al ofrecer una alternativa de transporte confiable y puntual”.

En cuanto a la financiación y tiempos, la obra cuenta con una inversión superior a los 123 mil millones de pesos, de los cuales el 70 % corresponde a recursos de la nación y el 30 % al distrito de Cali. El plazo de ejecución previsto es de 23 meses, de acuerdo con las entidades involucradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios del tramo 3 de la troncal Oriental del MÍO para la movilidad en Cali?

De acuerdo con información de la Alcaldía de Cali y Metro Cali, el tramo 3 aportará a la conectividad urbana, reducirá tiempos de viaje, facilitará la integración con otros medios de transporte, y fomentará la movilidad segura y eficiente en el sector sur de la ciudad. Además, potenciará la recuperación del espacio público y acercará a la ciudadanía a servicios clave.

¿Qué significa que el tramo tenga un corredor bajo el concepto de parque-estación?

El “parque-estación” implica que el corredor no solo será una vía exclusiva para el MÍO, sino también un espacio público dotado de zonas de recreación, ciclorrutas e integración con otros sistemas de transporte como el tren de cercanías. Se busca que este tramo sea funcional y, a la vez, un espacio accesible y aprovechable para toda la comunidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.