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La Gobernación del Valle del Cauca informó la apertura de la sexta convocatoria del programa Digicampus, plataforma educativa diseñada para facilitar el acceso a la educación superior y técnica tanto en el sector urbano como rural de este departamento. Como novedad, la nueva edición ofrece cien becas cubriendo el 100 % del valor de la matrícula para quienes deseen ingresar a carreras de pregrado, técnicas o tecnológicas. Además, los interesados en programas de posgrado podrán acceder a descuentos que llegan hasta el 30 % en la matrícula, según datos oficiales de la Gobernación.

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De acuerdo con la gobernadora, Dilian Francisca Toro, el periodo de inscripción para esta convocatoria se extiende desde el 27 de noviembre hasta el 27 de diciembre, y está dirigido a aumentar la cobertura educativa en el Valle del Cauca, aproximando estas oportunidades a población de diversos municipios. La mandataria destacó la importancia de la iniciativa para cerrar brechas digitales y mejorar las condiciones de bienestar, motivando a los habitantes del departamento a participar.

La oferta académica de Digicampus reúne 170 programas distribuidos en 16 instituciones universitarias. Entre ellas se encuentran la Universidad Autónoma de Occidente UAO, la Fundación Politécnico Minuto de Dios, la Universidad Cooperativa de Colombia, Icesi, el Sena, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), la Universidad del Valle y la Universidad Santiago de Cali. Todo el proceso de inscripción se realiza a través del portal www.campusdigital.valledelcauca.gov.co, y no tiene costo de inscripción, de acuerdo con fuentes oficiales.

Hasta ahora, según la Gobernación, más de 6.000 vallecaucanos han accedido al programa desde la creación de esta plataforma virtual, apoyando así la inclusión social y la democratización del acceso a la educación. Los requisitos para aspirar a los beneficios incluyen: ser colombiano, haber presentado las pruebas Saber 11, residir en el municipio otorgante del apoyo, carecer de antecedentes penales y haber cursado y aprobado el grado once en una institución educativa del Valle del Cauca. Es obligatorio inscribirse en las fechas señaladas y ser admitido en uno de los programas ofrecidos en modalidad virtual o híbrida (virtual y presencial). Se informó que la lista de beneficiarios se publicará el 15 de enero de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos y requisitos para inscribirse a Digicampus Valle del Cauca?

Para inscribirse a Digicampus, hay que acceder al portal www.campusdigital.valledelcauca.gov.co durante el periodo de la convocatoria. Entre los requisitos figuran ser colombiano, haber presentado las pruebas Saber 11, residir en el municipio que otorga el apoyo, no tener antecedentes penales, haber terminado el grado once en una institución educativa del departamento, inscribirse en las fechas señaladas y ser admitido a uno de los programas ofertados en modalidad virtual o híbrida.

¿Qué universidades participan en Digicampus y cuáles programas ofrecen?

La oferta educativa de Digicampus cuenta con 170 programas en 16 universidades del Valle del Cauca, según la Gobernación. Algunas de las instituciones participantes incluyen la Universidad Autónoma de Occidente UAO, la Fundación Politécnico Minuto de Dios, la Universidad Cooperativa de Colombia, Icesi, el Sena, la Unad, la Universidad del Valle y la Universidad Santiago de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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