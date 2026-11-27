Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La controversia política generada por una fotografía de José Félix Lafaurie, directivo del gremio Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos), junto al senador Iván Cepeda, provocó intensos pronunciamientos dentro del escenario político colombiano. En medio del debate, la senadora María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie, salió en defensa del encuentro que tuvo lugar durante el congreso de Fedegán, buscando poner en contexto el significado de esa imagen y deslindar cualquier tipo de acuerdo político tras ella. Según lo relatado por Cabal en entrevista con Radio Guatapurí, la participación de figuras de distintas vertientes políticas en eventos gremiales responde a invitaciones institucionales y no puede tomarse, de manera automática, como sinónimo de alianzas o pactos políticos. De manera enfática, la congresista aseguró: "Nosotros jamás, jamás vamos a estar aliados con ningún comunista", subrayando la independencia de las organizaciones gremiales y negando que el acercamiento representara un cambio en su línea ideológica.

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El tema tomó mayor dimensión tras las críticas del abogado Abelardo de la Espriella, quien leyó en la fotografía un posible acercamiento entre sectores adversos, particularmente entre la derecha representada por Lafaurie y la izquierda identificada con Cepeda. Cabal respondió directamente a De la Espriella, a quien señaló de dejarse llevar por las emociones y de apresurarse en sus juicios sobre lo ocurrido. Asimismo, la senadora pidió prudencia, destacando la relevancia de no sacar conclusiones precipitadas en un país ya profundamente polarizado.

María Fernanda Cabal también dedicó palabras a su relación política con Cepeda, dejando claro que existen diferencias profundas entre ambos. Afirmó que los enfrentamientos de Cepeda con el expresidente Álvaro Uribe lo posicionaron políticamente, opinión que reiteró para marcar la distancia entre sus posturas. Por otra parte, la senadora recordó el papel de Lafaurie en la mesa de diálogos con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y cómo fue Uribe quien sugirió su participación para entender las complejidades del conflicto armado. En opinión de Cabal, el ELN nunca será un interlocutor válido para la paz y empleó calificativos contundentes contra ese grupo.

En síntesis, este episodio evidenció tanto los límites de los encuentros institucionales como las tensiones y fracturas en el espectro político colombiano, con una fotografía convertida en epicentro de una polémica mayor.

¿Por qué causó polémica la foto de José Félix Lafaurie e Iván Cepeda?

La imagen generó controversia porque fue interpretada por varios sectores, incluyendo al abogado Abelardo de la Espriella, como una posible señal de alianza política entre figuras con posturas ideológicas opuestas. Sin embargo, María Fernanda Cabal negó rotundamente cualquier acuerdo y sostuvo que la reunión obedeció a compromisos institucionales durante el congreso de Fedegán, sin implicaciones políticas de fondo.

¿Qué postura tiene María Fernanda Cabal sobre el ELN y los diálogos de paz?

De acuerdo con sus declaraciones en Radio Guatapurí, Cabal mantiene una posición crítica y distante respecto al ELN. Destacó que José Félix Lafaurie participó en la mesa de diálogos por recomendación del expresidente Uribe, pero calificó al ELN como un grupo violento que, según su visión, jamás buscará hacer la paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.