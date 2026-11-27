Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella tomó una postura contundente frente a los recientes hechos de violencia que afectan la seguridad nacional. El mandatario ordenó fortalecer la ofensiva de las autoridades contra los grupos armados, en vista de los crecientes ataques dirigidos tanto hacia la población civil como a integrantes de la fuerza pública. Este anuncio se produjo después de que se reportara un nuevo acto violento en Los Patios, Norte de Santander, donde un atentado con explosivos dejó como saldo cuatro policías heridos.

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A través de su cuenta en X, el presidente de la Espriella fue enfático en su rechazo al ataque, reafirmando la firmeza del Estado ante el crimen organizado: "Colombia no se arrodilla ante el narcoterrorismo. Condeno el atentado perpetrado en Los Patios, Norte de Santander", expresó el jefe de Estado en la red social. De acuerdo con la información suministrada oficialmente, el atentado consistió en el lanzamiento de un artefacto explosivo al paso de una patrulla de la Policía Nacional, hecho que resultó en heridas para los cuatro uniformados. Sin embargo, el presidente aseguró que estos policías ya se encuentran fuera de peligro y estables.

En respuesta a estos hechos, Abelardo de la Espriella anunció medidas claras y directas: "He ordenado que la ofensiva aumente para identificar, perseguir y capturar a los responsables de esta acción criminal. No vamos a permitir que el Eln ni ninguna otra estructura terrorista impongan su voluntad mediante explosivos y sangre", señaló el mandatario, haciendo referencia al Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupo señalado por actuaciones armadas en diferentes regiones del país. Además, subrayó que cualquier acto de violencia contra la nación tendrá una respuesta decidida por parte del Gobierno. "Cada ataque contra Colombia tendrá una respuesta firme. Defenderemos a nuestros ciudadanos y respaldaremos sin descanso a nuestra Fuerza Pública", puntualizó.

Para quienes buscan información adicional sobre temas de justicia, seguridad y derechos humanos, El Espectador pone a disposición su sección judicial, la cual recopila los hechos más recientes y relevantes en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el atentado de Los Patios, Norte de Santander, según el Presidente Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, en Los Patios, Norte de Santander, un grupo armado lanzó un artefacto explosivo al paso de una patrulla de la Policía Nacional, lo que dejó a cuatro uniformados heridos. El mandatario aseguró que los policías se encuentran estables y fuera de peligro, al tiempo que condenó este acto de violencia a través de su cuenta en X.

¿Qué acciones ordenó el presidente Abelardo de la Espriella tras los ataques contra la Fuerza Pública?

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el fortalecimiento de la ofensiva de la fuerza pública con el objetivo de identificar, perseguir y capturar a los responsables del atentado en Los Patios. Según lo comunicado por el mandatario, no permitirá que grupos como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) u otras estructuras terroristas intenten imponer su voluntad mediante la violencia y los explosivos en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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