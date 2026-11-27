El cuerpo de una mujer identificada por sus familiares como Anyi Jácome Sarabia, quien llevaba más de cien días secuestrada por el Eln junto a tres integrantes de la Dijín de la Policía, fue hallado este jueves 26 de noviembre de 2026 a un costado de la vía entre Ábrego y Cúcuta, en Norte de Santander, mientras continúa sin conocerse el paradero de los uniformados retenidos. De acuerdo con la Policía de Norte de Santander, campesinos que transitaban por la vereda Monte Redondo, en zona rural de Ábrego y cerca del sector El Tarrita, encontraron el cadáver —que presentaba heridas en el tórax y tatuajes en el pecho y el brazo similares a los de la joven— antes de ser trasladado por orden de la Fiscalía a Cúcuta para que Medicina Legal determine plenamente su identidad y las causas de la muerte.

Sigue a PULZO en Discover

El secuestro había ocurrido el 17 de agosto en la vía que conecta a Cúcuta con Ocaña, en jurisdicción de Bucarasica, cuando el Eln se atribuyó el plagio y difundió pruebas de supervivencia acusando a los tres agentes de tener presuntos vínculos con el frente 33 de las disidencias de las Farc y señalando a Jácome de una supuesta relación sentimental con Carlos Eduardo García, alias ‘Andrey Avendaño’. Frente a esos señalamientos, allegados a la mujer negaron que perteneciera a algún grupo armado ilegal, pidieron garantías por su vida y recordaron que era una madre trabajadora dedicada al cuidado de su hija de cuatro años.

Tras confirmarse el hallazgo, la Defensoría del Pueblo rechazó el crimen en un mensaje en X, solidarizó con la familia y exigió al Eln respetar la vida y liberar de inmediato y sin condiciones al mayor Fredy Alexis Russi González, a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña y a todas las personas que mantiene cautivas. Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella lamentó lo ocurrido y anunció el despliegue estatal en la región. “A la cúpula militar y policial desplegar todas sus capacidades en el Catatumbo y en el resto de Norte de Santander para perseguir a los responsables de este crimen y llevarlos cuanto antes ante la justicia”, ordenó el mandatario, además de asegurar que emplearán “todas las capacidades legítimas del Estado” para recuperar sanos y salvos a los tres agentes.

En el plano regional, el consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, indicó a medios locales que el hallazgo abre “otra línea de investigación” y pidió respeto por la vida de todos los secuestrados, mientras la directora de la Mesa de Víctimas departamental, Yuleima García, advirtió que el hecho “no es un caso aislado” y lo asoció a “la instrumentalización del Estado y de algunos agentes para llegar a los grupos armados”, en medio de una racha de retenciones contra funcionarios y miembros de la Fuerza Pública en el Catatumbo y Arauca.