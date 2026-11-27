La intervención policial para liberar a las 87 personas retenidas en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, dejó una situación que ahora tiene consecuencias para dos de las víctimas.

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(Vea también: Filtran video del momento previo a muerte de secuestrador en el Éxito; apuntó a víctima)

Édgar Díaz y Carlos Mario Tapias terminaron expuestos en redes sociales como si fueran integrantes del grupo que protagonizó la toma, aunque en realidad habían permanecido dentro del establecimiento durante el cautiverio.

Posteriormente, los dos hombres hablaron con Noticias Caracol este jueves 26 de noviembre y relataron cómo vivieron los momentos posteriores al operativo. Sus historias tienen puntos distintos: mientras Díaz cuestionó el trato que recibió de los uniformados y contempla acudir a la justicia, Tapias intenta dejar atrás los señalamientos que circularon junto con su imagen.

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La confusión se produjo cuando los ciudadanos comenzaron a salir del supermercado bajo custodia policial. En medio de la tensión, fotografías y videos de algunos liberados se difundieron con versiones que los relacionaban con los responsables del secuestro, antes de que se aclarara su identidad.

El episodio llevó al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, a ofrecer disculpas públicas a quienes fueron señalados equivocadamente. Sin embargo, para los dos afectados, el impacto de lo ocurrido no terminó con su salida del establecimiento: ambos aseguran que tuvieron que enfrentar las consecuencias de haber sido expuestos como sospechosos.

Édgar Díaz asegura que fue tratado como uno de los delincuentes

Durante la intervención de la Policía, según contó al canal, los uniformados lo pusieron boca abajo, le quitaron los zapatos y lo revisaron. Aunque aceptó que esas verificaciones hacían parte del procedimiento, cuestionó las condiciones en las que lo mantuvieron.

El hombre relató que le pusieron una cinta gruesa y le apretaron las esposas. La experiencia, aseguró, lo llevó a sentir que no lo estaban identificando como una persona que acababa de ser liberada, sino como alguien que había participado en la toma.

“Yo sentí que no era parte de los secuestrados, sino que hacía parte de los secuestradores”, manifestó el hombre, que trabaja como entrenador en un gimnasio, en su conversación con Noticias Caracol.

También afirmó que recibió golpes, perdió una pulsera de oro y trató de explicar varias veces que era entrenador del gimnasio, pero, según su versión, no le prestaron atención. Incluso aseguró que lo amenazaron con llevarlo a prisión y que el trato recibido fue “de una manera horrible”.

La preocupación de su familia aumentó durante esas horas. Díaz contó que sus allegados preguntaron por él y recibieron información de que se encontraba en el sector de Manga, aunque aclaró que fue uno de los últimos en ser trasladados hasta ese lugar.

A la afectación por lo ocurrido se sumó la circulación de imágenes en las que aparece esposado. El entrenador dijo que tampoco recibió una explicación ni una disculpa por la confusión y que la situación lo ha impactado emocionalmente.

Conocimos en #NoticiasCaracolEnVivo el testimonio de Édgar Díaz, uno de los rehenes liberados tras la toma del almacén Éxito, en Cartagena, este martes 24 de noviembre. Díaz relató cómo, en medio del operativo, fue confundido con uno de los secuestradores y aseguró: “Me trataron como secuestrador”. Esto contó. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/LCksw1CRxK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 26, 2026

El entrenador contempla acudir a la justicia por lo ocurrido

Díaz considera que una posible explicación para que lo confundieran con uno de los secuestradores pudo ser el olor a licor. Según contó, durante el cautiverio los hombres armados obligaron a algunos rehenes a beber y a servir tragos.

En su relato, uno de los captores pidió que buscaran la botella de licor más costosa del establecimiento. Varios de los retenidos tuvieron que atender esa exigencia y él estuvo entre quienes participaron en esa situación.

El entrenador manifestó que tiene la intención de emprender acciones legales por el trato que recibió durante el procedimiento de rescate. Dijo que consultará el camino con su abogado y que buscará sustentar cualquier reclamación con pruebas.

“Voy a hacerlo de manera legal, sin saltarme un conducto ni nada (…) con evidencia y todo”, expresó.

Carlos Mario Tapias pide que no lo relacionen con el secuestro

La experiencia de Carlos Mario Tapias tuvo otra consecuencia: su imagen comenzó a circular en redes sociales acompañada de acusaciones que lo señalaban como uno de los responsables de la toma. Él contó que se enteró de esas publicaciones cuando fue llevado a rendir declaración, pues durante el cautiverio los secuestradores le habían quitado el celular.

Cuando recuperó el dispositivo, sus compañeros le mostraron los videos en los que aparecía señalado. Tapias dijo que ha preferido no revisar los mensajes ni las solicitudes que recibió después de que su fotografía se difundiera, pues busca proteger su tranquilidad.

También cuestionó que una imagen en la que parte de su rostro estaba cubierto por un antifaz terminara utilizándose para poner en duda su identidad. A su juicio, no era posible establecer que alguien fuera culpable por una fotografía en la que apenas se distinguían sus ojos.

Tras conocer lo sucedido, el alcalde Dumek Turbay ofreció disculpas a las personas que fueron confundidas con los secuestradores. El mandatario explicó que, durante una operación de esa magnitud y en medio de la tensión, era necesario revisar a cada uno de los ciudadanos que salían del establecimiento.

Mientras las autoridades mantienen el proceso judicial contra Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, señalados por secuestro extorsivo agravado, Díaz y Tapias buscan que se aclare públicamente que fueron víctimas de la toma y no participantes en el delito.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.