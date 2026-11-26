La presencia de Iván Cepeda en el Congreso Ganadero de Fedegán, realizado en Valledupar, abrió un nuevo debate político alrededor de José Félix Lafaurie. El presidente ejecutivo del gremio explicó que la invitación a los congresistas hace parte de una práctica institucional que se mantiene cada dos años y que no depende de las afinidades políticas de sus asistentes.

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La explicación surgió luego de que se conocieran unas fotografías en las que Lafaurie aparece conversando con el senador del Pacto Histórico. En una de ellas, ambos se ven sonrientes, una escena que despertó comentarios en redes sociales por las diferencias ideológicas que existen entre los dos dirigentes.

Ante las reacciones, el líder ganadero habló con Semana y precisó que Cepeda no asistía por primera vez a este encuentro. Según contó, Fedegán convoca a la totalidad de los integrantes del Congreso de la República y el senador ya había participado en ediciones anteriores.

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“Fedegan invita cada dos años a la totalidad de los congresistas de Colombia. Hace cuatro años, no solamente fue Iván Cepeda, sino varios senadores del Pacto Histórico y además tres senadores de Comunes”, explicó Lafaurie.

Imposible entender bajo qué criterio o representando a cuál sector de la Ganadería, el doctor José Félix Lafaurie invitó a Iván Cepeda al Congreso Ganadero en Valledupar.

¡Absolutamente desconcertante! https://t.co/yJMXEZHfl1 — SERGIO ARAUJO CASTRO (@sergioaraujoc) November 27, 2026

Cepeda ya había participado en el Congreso Ganadero

El dirigente también recordó que, durante aquella primera visita, los asistentes al encuentro respaldaron su participación en la delegación del Gobierno que comenzaría las conversaciones de paz con el ELN.

Dos años después, Cepeda volvió al Congreso Ganadero y, en esa ocasión, Lafaurie recibió nuevamente el respaldo del gremio para continuar en los diálogos con esa guerrilla. Por eso, el presidente de Fedegán cuestionó que la presencia del senador sea ahora motivo de críticas, cuando ya había participado en el evento en ocasiones anteriores.

“Entonces, el señor Cepeda no es la primera vez que va. ¿Por qué antes no lo rechazaron? Esa es la pregunta que me haría”, manifestó.

Para Lafaurie, el trato de una organización gremial hacia los congresistas no debería cambiar según la corriente política a la que pertenezcan. En ese sentido, defendió que Fedegán mantenga espacios de interlocución con los representantes elegidos democráticamente, incluso cuando existan diferencias profundas en sus posiciones.

Para que el país no interprete indebidamente lo que hoy ocurrió en el Congreso Ganadero, aquí van unas reflexiones: 1/9 Invitamos a todos los congresistas de la República al Congreso Ganadero en Valledupar. Asistieron varios, entre ellos Iván Cepeda. Como presidente de Fedegán, me correspondía recibirlo con la misma consideración que a los demás. 2/9 Hace cuatro años, el Congreso Ganadero me pidió integrar la delegación del gobierno Petro en las conversaciones con el ELN. A ese Congreso asistieron congresistas del Pacto Histórico y tres senadores de Comunes. 3/9 Dos años después, los propios ganaderos me pidieron seguir en la delegación. Iván Cepeda asistió a esos dos congresos y volvió a Valledupar. ¿Qué cambió esta vez? Cambió el Gobierno. 4/9 Tengo diferencias de fondo con Cepeda. Y en un país tan polarizado como Colombia, me parece un error que el trato de un gremio con el Congreso de la República dependa de quién esté en la Casa de Nariño. 5/9 Cepeda estuvo cerca de llegar a la Presidencia. ¿Y si en 2030 su sector vuelve al poder y la propiedad rural está en juego? ¿Qué esperarán entonces de Fedegán quienes hoy cuestionan que yo haya recibido a un senador invitado? 6/9 Con Petro me tocó enfrentar ese dilema. Su gobierno iba a hacer la reforma agraria para cumplir el acuerdo con las Farc, con Fedegán, sin Fedegán o contra Fedegán. Preferí intervenir y defender la propiedad privada en la mesa donde se tomarían las decisiones. 7/9 Por eso firmé el acuerdo de tierras. Ante el riesgo de que las invasiones se extendieran, defendí una regla concreta: que toda venta fuera voluntaria y que cada ganadero pudiera decidir si vendía o conservaba su finca. 8/9 Con Santos me opuse a la negociación con las Farc en asuntos que tocaban de lleno al gremio. Exigí justicia para las víctimas y garantías para la propiedad rural. Como recordé en Valledupar, hubo momentos en que me tocó dar esa batalla prácticamente solo. 9/9 Con este Gobierno quiero trabajar en todo lo que podamos hacer por la ganadería y por Colombia. Y ante el gobierno que venga en 2030 asumiré el mismo deber: sentarme con quien corresponda, decirle de frente lo que pienso y defender los derechos de los ganaderos. — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 27, 2026

La advertencia de Lafaurie sobre lo que podría ocurrir en 2030

En medio de su explicación, el dirigente también planteó un escenario relacionado con las próximas elecciones presidenciales. Su reflexión apuntó a la posibilidad de que el sector político de Cepeda vuelva a tener presencia en el Gobierno en 2030 y a la necesidad de que Fedegán mantenga canales de diálogo con quienes lleguen al poder.

“Y ayer aplaudían y hoy no. ¿Y qué pasa si en el 2030 regresan? Uno debe ser coherente”, expresó Lafaurie.

La frase hizo parte de su respuesta a quienes cuestionaron las imágenes con el senador. El dirigente insistió en que la relación institucional con los congresistas no significa compartir sus ideas ni respaldar sus proyectos políticos, sino mantener la disposición de conversar con quienes tienen responsabilidades públicas.

La foto de la polémica Ivan Cepeda en el Congreso de Ganaderos de Valledupar con Jose Felix Lafaurie. No fue el presidente De la Espriella, pero fue Cepeda. https://t.co/DIDu1lSpKR — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) November 27, 2026



De esta manera, Lafaurie defendió la participación de Cepeda en el encuentro ganadero y puso el foco en lo que considera una obligación del gremio: sostener el diálogo con los distintos sectores políticos, sin importar quién esté al frente del Gobierno.

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