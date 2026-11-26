Por: El Espectador

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición presentada por las familias de Héctor Talero Cruz, Jaime Benítez Prieto y Libardo Durán, policías que murieron durante el asalto al Palacio de Justicia en 1985 a manos del grupo armado M-19. Las familias de estos miembros de la antigua F2 argumentan que, tras décadas de solicitudes, no se ha investigado, juzgado ni sancionado a los responsables dentro del M-19, señalados como autores de las muertes. De acuerdo con la información reunida por los familiares, Talero Cruz, quien era capitán y comandante del grupo de asalto Halcón I del Comando de Operaciones Especiales, fue asesinado por un disparo en la cabeza. Por su parte, Benítez Prieto y Durán, agentes del F-2 encargados de la seguridad del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, murieron debido a explosiones atribuibles al M-19, ya que sus cuerpos fueron hallados calcinados.

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Las víctimas han sostenido que el Estado colombiano, a través de sus órganos legislativo, judicial y ejecutivo, ha conferido en la práctica una amnistía para los dirigentes del M-19 desde el año de inicio de la búsqueda formal de justicia por estos hechos. Sostuvieron que el accionar del Estado significó violaciones a tres artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente sobre integridad personal, garantías judiciales y protección judicial. Fue en octubre de este año cuando la CIDH aceptó examinar si el conjunto de leyes, decisiones y actuaciones del ejecutivo constituyeron una amnistía de facto contraria a la Convención, según cita el comunicado difundido por los familiares. Diez años después de la presentación inicial de la petición en julio de 2016, la decisión fue recibida por las víctimas el 20 de noviembre.

El Estado colombiano argumentó ante la CIDH que no ha habido atraso injustificado en la justicia ordinaria y resaltó la complejidad de los hechos, producto del tiempo transcurrido, el escenario en que ocurrieron, la pluralidad de víctimas y las diversas conductas investigadas, además de los posibles niveles diferenciados de responsabilidad. Sin embargo, la Comisión indicó en su informe que han transcurrido más de 40 años desde las muertes y aún persisten procesos penales abiertos sin que los hechos hayan sido esclarecidos completamente, pese a la existencia de una sentencia condenatoria. Por tal razón, aceptó analizar el caso. Como afirmaron las víctimas, "Colombia está oficialmente señalada ante la comunidad internacional por no haber esclarecido el crimen más grave contra la justicia en su historia".

¿Qué significa que la CIDH declare admisible una petición de víctimas del Palacio de Justicia?

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declare admisible una petición implica que considera válida la solicitud para examinar si, en efecto, existieron violaciones de derechos humanos, en este caso relacionadas con la falta de investigación y sanción en torno a las muertes de los tres policías durante la toma del Palacio de Justicia. La admisión da paso a un análisis de fondo sobre las acciones u omisiones estatales mencionadas en la petición.

¿Por qué las familias de los policías consideran que hubo una amnistía de facto para el M-19?

Las familias argumentan que tanto el legislativo, el judicial como el ejecutivo, en la práctica, han permitido una amnistía de hecho, al no esclarecer ni sancionar adecuadamente a los dirigentes del M-19 responsables de los asesinatos. Esta falta de justicia efectiva sería incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, según su postura ante la CIDH.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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