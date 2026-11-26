Una fuerte tormenta alteró la operación aérea del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, durante la noche de este jueves 26 de noviembre. Las condiciones climáticas provocaron demoras e impidieron que varias aeronaves pudieran ingresar a los procedimientos de aproximación para aterrizar.

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La situación llevó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a tomar medidas para controlar el tráfico aéreo y evitar que aumentara la congestión en las inmediaciones de la terminal. La afectación se concentra en el sector de llegadas, donde las condiciones meteorológicas dificultan las maniobras de los aviones.

A través de sus canales oficiales, la entidad advirtió sobre las complicaciones que enfrentaba el aeropuerto. “Fuerte tormenta afecta a esta hora el sector de llegadas al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, generando algunas demoras en la operación e impidiendo el ingreso de aeronaves a las aproximaciones”, informó.

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Ante este panorama, la autoridad anunció la aplicación de un ground stop, una restricción temporal que puede modificar los itinerarios de quienes tienen previsto viajar hacia la capital. La medida busca regular el flujo de aeronaves mientras persistan las dificultades para recibir vuelos con normalidad.

¿Qué significa el ground stop aplicado en El Dorado?

Este procedimiento consiste en detener temporalmente los despegues de determinados vuelos que tienen como destino un aeropuerto afectado por condiciones que dificultan su operación. En este caso, los aviones deben permanecer en tierra en sus terminales de origen hasta que reciban autorización para continuar el trayecto.

La decisión busca evitar que más aeronaves se dirijan hacia Bogotá mientras no existan condiciones adecuadas para realizar las aproximaciones. Por eso, aunque la restricción se aplica en los aeropuertos de salida, también puede repercutir en los horarios de los pasajeros que esperan abordar vuelos hacia El Dorado.

Recomendaciones para quienes tienen vuelos programados

La Aerocivil pidió a los viajeros comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para confirmar el estado de sus vuelos y consultar si hay cambios en los horarios previstos.

La recomendación cobra importancia porque las condiciones meteorológicas pueden modificar tanto las horas de llegada como las de salida, debido a los ajustes que deben hacerse en la operación aérea.

Por ahora, la entidad no ha precisado cuánto tiempo se mantendrá la restricción ni cuándo se normalizarán las maniobras de aproximación. Por eso, quienes tengan viajes programados deben revisar las actualizaciones de sus aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto y mantenerse atentos a posibles modificaciones en sus itinerarios.

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