Por: El Espectador

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La Fiscalía ratificó el llamado a juicio de tres exescoltas del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), atribuyéndoles responsabilidad en el asesinato de José Antequera, quien fue candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP). Según comunicó el ente investigador, Rodolfo San Juan Garzón, Didier Augusto Hernández Caicedo y Carlos Alberto Cortés Bocanegra habrían sido coautores del crimen, perpetrado el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

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Estos tres exescoltas tenían la tarea de custodiar a Antequera durante sus desplazamientos, pero el día del ataque, cuando el líder salía del terminal aéreo tras despedirse del entonces senador Ernesto Samper Pizano, fue emboscado y baleado. En ese mismo atentado, Samper fue herido de gravedad, situación que en su momento conmocionó a la opinión pública. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, los proyectiles disparados desde un arma Mini Ingram, identificada con el número 3801968, impactaron a Antequera por la espalda y avanzaron en dirección hacia adelante, alojándose finalmente en el cuerpo de Samper Pizano, causándole a Antequera la muerte minutos después y a Samper, lesiones de consideración que pusieron en peligro su vida.

El proceso judicial se reactivó luego de que la Fiscalía 84 Delegada ante el Tribunal, perteneciente a la Dirección Especializada contra la Corrupción, resolviera el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los exescoltas. Este recurso buscaba revocar la acusación formalizada el 28 de agosto de 2023, pero fue negado por la Fiscalía, que consideró sólidos los elementos probatorios y sustancial la hipótesis respecto al papel activo de los acusados en el homicidio. Según detalló la entidad, existen argumentos sobre la posible desviación en la investigación inicial, la distribución de tareas entre los escoltas y la planeación de la acción que culminó en el ataque contra Antequera.

A pesar de la contundencia de la decisión, los procesados continuarán en libertad durante el avance del juicio. La Fiscalía fundamentó esta medida en que la restricción de la libertad solo puede aplicarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y no exclusivamente por la gravedad del hecho investigado. Para más detalles sobre el desarrollo de este proceso y otros relacionados con justicia y derechos humanos, El Espectador pone a disposición su sección Judicial.

¿Por qué la Fiscalía dejó en libertad a los exescoltas procesados por el asesinato de José Antequera?

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, la decisión de mantener en libertad a los procesados se fundamenta en criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, descartando que la gravedad del caso por sí sola justifique una medida de detención preventiva. Por lo tanto, los exescoltas enfrentarán el juicio en libertad mientras continúa el proceso en su contra.

¿Cuál fue el papel de los exescoltas del DAS en el asesinato de José Antequera, según la Fiscalía?

Según la Fiscalía, Rodolfo San Juan Garzón, Didier Augusto Hernández Caicedo y Carlos Alberto Cortés Bocanegra habrían tenido una participación activa en el homicidio de José Antequera. La investigación sostiene que los exescoltas no solo fallaron en su deber de protección, sino que, presuntamente, colaboraron en la planeación y distribución de tareas dentro del plan para asesinar al candidato presidencial, e incluso intentaron desviar la investigación sobre los responsables del crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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