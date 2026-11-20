Por: El Espectador

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El transporte es el sistema circulatorio de las ciudades y, cuando sus arterias principales se encuentran bloqueadas, el funcionamiento urbano está en riesgo. Según Claudia Mercado Velandia, directora de la Agencia Regional de Movilidad (ARM), la región que rodea a Bogotá atraviesa una situación crítica en materia de movilidad, especialmente en lo referente a las vías que conectan los centros de producción de la Sabana de Occidente con el aeropuerto El Dorado. De acuerdo con Mercado, la congestión en corredores como la calle 13 y la calle 80 lleva años afectando la eficiencia logística: se estima que un camión cargado de flores puede demorar hasta 90 minutos en recorrer solo 15 kilómetros hacia El Dorado, desplazándose a una velocidad promedio inferior a la de una bicicleta.

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El aeropuerto El Dorado se ha convertido en un centro logístico crucial para la región y el país. Datos citados por Mercado indican que, en 2024, 45,8 millones de pasajeros circularon por El Dorado y en 2025 se despacharon 810.800 toneladas de carga, lo que representa tres cuartas partes de toda la carga aérea de Colombia. Una parte significativa de este volumen corresponde al sector floricultor, pues Cundinamarca concentra el 71 % de las hectáreas dedicadas a floricultura, con exportaciones que suman cerca de 300.000 toneladas de flores al año. Además, la región aporta casi uno de cada tres pesos del producto interno bruto (PIB) nacional.

Pese a su importancia, el flujo logístico hacia el aeropuerto depende casi por completo de la calle 13 y la calle 80, que actualmente operan como cuellos de botella. Ante esta problemática, Mercado destaca el proyecto El Dorado Max, una propuesta privada en revisión por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que contempla la ampliación de la calle 63, conexiones con el sistema TransMilenio y pasos elevados sobre la calle 26. No obstante, la directora de la ARM enfatiza que se requieren más alternativas.

En septiembre, la Agencia Regional de Movilidad, junto a Funza y Bogotá y con apoyo técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), acordaron un convenio por $21.036 millones para estructurar el Circuito Regional Aeroportuario. Esta iniciativa busca crear tres nuevos corredores hacia el aeropuerto: por la avenida Luis Carlos Galán –La Esperanza– hasta Funza, por la carrera 103 hasta la calle 26 y por la avenida TAM desde la calle 13. De acuerdo con Mercado, ya se implementó en octubre un piloto que abrió una salida alterna en hora pico, acortando el trayecto de Mosquera a Bogotá de 32 a 17 minutos y duplicando la velocidad en la calle 13, solo mediante señales y coordinación.

Mercado recalca que la movilidad requiere una visión regional, articulando municipios, Bogotá, la Nación y la Agencia Regional de Movilidad, porque el futuro de El Dorado y la competitividad de la región dependen de resolver estos retos en infraestructura, que determinan lo que ocurre en la glorieta de Mosquera, las bodegas de Funza y el día a día de trabajadores y empresas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la congestión en la calle 13 y la calle 80 afecta la logística de El Dorado?

La congestión en la calle 13 y la calle 80 impacta directamente la eficiencia logística de El Dorado porque estos corredores son prácticamente las únicas arterias que conectan la Sabana de Occidente con el aeropuerto. El tráfico lento significa que los camiones, especialmente los cargados de productos perecederos como flores, experimentan retrasos considerables, lo que puede afectar la calidad de las exportaciones y la competitividad regional. Así, el éxito de la plataforma logística que representa El Dorado depende de destrabar estos cuellos de botella.

¿Qué es el Circuito Regional Aeroportuario y cómo busca mejorar la movilidad?

El Circuito Regional Aeroportuario es un proyecto estructurado por la Agencia Regional de Movilidad, junto con Funza, Bogotá y con el respaldo técnico del Instituto de Desarrollo Urbano, que busca crear tres nuevos corredores viales hacia El Dorado. El objetivo es diversificar y descongestionar los accesos actuales, facilitando el tránsito tanto de carga como de pasajeros, mejorando la competitividad del aeropuerto y de toda la región que depende de su eficiencia logística.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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