Un nuevo lío disciplinario salpica al entorno del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa. La Procuraduría General de la Nación sancionó a Carlos Julián Caicedo Cano, pareja del exdirectivo, con destitución e inhabilidad general por ocho años, tras encontrarlo responsable de una conducta relacionada con el incumplimiento de las normas que regulan las actividades de los servidores públicos.

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La decisión quedó consignada en un fallo de primera instancia del 13 de noviembre de 2026, emitido por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá. El organismo de control concluyó que Caicedo Cano desconoció el régimen de incompatibilidades que deben cumplir los funcionarios del Estado.

El caso tiene como punto central el presunto ejercicio simultáneo de funciones públicas y actividades contractuales con otra entidad. La Procuraduría evaluó los hechos y las pruebas incorporadas al expediente disciplinario antes de establecer la responsabilidad del investigado.

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Atención: La Procuraduría destituyó e inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos a Julián Caicedo, esposo de Ricardo Roa, presidente de @ECOPETROL_SA durante el gobierno de @petrogustavo por haber violado el régimen de incompatibilidades al haber sido simultáneamente asesor de @InviasOficial y contratista de la universidad Pascual Bravo. Vía @BluRadioCo — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 20, 2026

Caicedo Cano se desempeñaba como asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías), en un cargo identificado con el código 1020 y grado 08, adscrito a la Dirección General de la planta global de la entidad. Se trataba de un empleo de libre nombramiento y remoción.

La sanción contempla dos consecuencias para el exasesor: su destitución del cargo y una inhabilidad general durante ocho años, periodo en el que no podrá ejercer funciones públicas. El fallo corresponde a una decisión de primera instancia, por lo que todavía no se trata de una determinación definitiva dentro del proceso disciplinario.

El caso vuelve a poner bajo atención a personas cercanas a Ricardo Roa, quien estuvo al frente de Ecopetrol, por las implicaciones que tiene la decisión del Ministerio Público sobre su pareja.

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