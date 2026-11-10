Por: El Espectador

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La reciente elección de Luz Stella Murgas como presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) marcó un hito importante en el panorama empresarial y político del país, de acuerdo con la información publicada por El Espectador. La designación de Murgas recibió de inmediato el respaldo de los máximos representantes de la Casa de Nariño, quienes expresaron su disposición a fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para avanzar en proyectos conjuntos, según declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella.

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De la Espriella, que ha seguido de cerca el proceso de liderazgo de la ANDI, incluso manifestando en el pasado cierto escepticismo sobre la permanencia de Bruce Mac Master en el cargo, manifestó ahora un llamado a la articulación y formuló sus mejores deseos para Murgas al frente de la asociación. En sus palabras, “confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos”. Además, destacó la importancia de un sector empresarial robusto que lidere la inversión, promueva el empleo y contribuya al desarrollo económico nacional.

José Manuel Restrepo, vicepresidente, también subrayó la relevancia de fortalecer los lazos entre Estado y empresa privada, resaltando especialmente los esfuerzos mancomunados para la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Restrepo describió a Murgas como una “aliada fundamental de la Misión Crecer”, una iniciativa impulsada por el presidente De la Espriella, y expresó confianza en que continuará siendo clave para proyectos que impulsen inversión y empleo bajo este nuevo liderazgo.

Aunque aún no se ha producido un encuentro oficial entre la nueva presidenta de la ANDI y la alta dirección del Ejecutivo, El Espectador señala que esta cita es inminente. La llegada de Murgas implica múltiples retos. Como abogada de la Universidad del Rosario, con especialización en derecho tributario y amplia experiencia en Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la presidencia de Naturgas (Asociación Colombiana de Gas Natural), Murgas cuenta con una hoja de vida que le ha valido el reconocimiento de líderes del gremio. Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas, resaltó su rigor técnico y capacidad para posicionar la voz del sector gasífero en momentos clave para el abastecimiento nacional.

Entre los principales desafíos mencionados por la ANDI están consolidar la competitividad de Colombia, además de promover el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo formal, objetivos esenciales para el desarrollo sostenible del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos que tendrá Luz Stella Murgas como presidenta de la ANDI?

De acuerdo con la información de El Espectador, entre los mayores desafíos que afronta Luz Stella Murgas se encuentran el fortalecimiento de la competitividad de Colombia, así como promover el crecimiento económico, fomentar la inversión y aumentar la generación de empleo formal. La expectativa del gremio es que su liderazgo impulse el papel del sector empresarial como motor del desarrollo nacional.

¿Qué trayectoria tiene Luz Stella Murgas en el sector empresarial colombiano?

Luz Stella Murgas es abogada de la Universidad del Rosario, experta en derecho tributario, y ha trabajado en importantes empresas como Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y, durante cinco años, fue presidenta de Naturgas. Esta experiencia ha sido reconocida por varias voces del sector, que destacan su capacidad técnica y su liderazgo en momentos estratégicos para el abastecimiento y el desarrollo del gas natural en Colombia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.