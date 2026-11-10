Nequi les abrió una nueva posibilidad de ahorro a sus usuarios con una herramienta que tiene una diferencia importante frente a los tradicionales bolsillos de la aplicación: ahora el dinero separado puede generar rentabilidad. La función se llama ‘Bolsillos interesantes’ y permite guardar una cantidad determinada durante un plazo establecido para recibir ganancias.

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Esta alternativa busca ampliar las opciones financieras de la billetera digital, que desde el primero de septiembre de 2026 opera de manera independiente de Bancolombia. La novedad está pensada para quienes quieren organizar sus finanzas y, al mismo tiempo, obtener un rendimiento por sus ahorros.

Sin embargo, no todos los clientes pueden acceder todavía, pues la herramienta comenzó a habilitarse para personas que reciben el pago de su nómina directamente en Nequi y para algunos usuarios que utilizan la plataforma en sus negocios, comercios o emprendimientos. La incorporación será progresiva, por lo que el resto de clientes tendrá que esperar a que la opción aparezca en sus cuentas.

Cuánto dinero se puede guardar en los bolsillos de Nequi

Una de las características de los ‘Bolsillos interesantes’ es que el usuario puede escoger cuánto dinero quiere separar y durante cuánto tiempo desea mantenerlo guardado. Los plazos disponibles van desde los 30 hasta los 365 días.

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En cuanto a las cantidades, el monto mínimo para abrir uno de estos espacios es de 50.000 pesos, mientras que el límite máximo llega a los 20 millones de pesos. Además, cada persona puede tener hasta 10 bolsillos, destinados a diferentes objetivos de ahorro.

Antes de confirmar la operación, la aplicación muestra la tasa de rentabilidad correspondiente y una proyección de las ganancias que podría recibir el cliente. Esto permite conocer las condiciones antes de comprometer el dinero durante el periodo seleccionado.

No obstante, hay una condición que conviene tener presente: una vez abierto el bolsillo, no se puede aumentar el monto, cambiar el plazo ni retirar una parte del dinero. Sí existe la posibilidad de sacar los recursos antes de la fecha acordada, pero en ese caso el usuario pierde los rendimientos que esperaba recibir.

Cómo saber si tiene habilitada la nueva función de Nequi

Para comprobar si puede utilizar esta alternativa, debe ingresar a Nequi y dirigirse a la sección de ‘Servicios’. Después, debe seleccionar ‘Finanzas’ y entrar en ‘Bolsillos’. Allí podrá verificar si aparece la opción de ‘Bolsillos interesantes’.

Si tiene acceso, podrá escoger el monto que desea ahorrar, definir el plazo y consultar la rentabilidad estimada antes de confirmar. La disponibilidad depende de la incorporación gradual que adelanta la plataforma, por lo que no todos los usuarios encontrarán todavía esta alternativa en su aplicación.

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