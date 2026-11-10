Por: Noticiero 90 minutos

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El partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Chile, programado para disputarse en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, representa una clara oportunidad para el desarrollo económico de Cali. De acuerdo con las proyecciones de la Alcaldía de la ciudad, la realización de este evento dejaría un impacto económico estimado en 10.500 millones de pesos, cifra impulsada por la llegada de visitantes, la venta masiva de boletería y el aumento en el consumo de establecimientos comerciales.

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El evento tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, a las 7:00 de la noche. Según datos oficiales de la misma Alcaldía de Cali, se prevé la asistencia de al menos 30.000 personas al estadio Pascual Guerrero. Esta masiva convocatoria genera beneficios para diferentes sectores productivos locales: desde el turismo y la hotelería, hasta el transporte, la gastronomía y el comercio en general. En particular, se calcula que alrededor de 4.500 visitantes llegarán a la ciudad, aportando cerca de 4.000 millones de pesos en gastos durante su estadía. Los rubros más beneficiados serán hoteles, restaurantes, transporte urbano y comercios cercanos al estadio.

Un aspecto destacado es el ingreso que se espera para la ciudad solo por boletería, que se acercaría a los 6.500 millones de pesos. Además, el efecto dinamizador alcanza a los bares y restaurantes, donde, según proyecciones institucionales, las ventas pueden aumentar entre el 30 % y el 50 % en comparación con un día regular.

La secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Laura Loreto Arias, ha enfatizado que el impacto del partido va mucho más allá del ámbito deportivo. Según sus declaraciones recogidas por la Alcaldía, la actividad mueve diferentes cadenas de valor: desde la comercialización de camisetas hasta la logística, el transporte y los servicios de entretenimiento nocturno. Ella señala que el gasto adicional promedio de un residente caleño es de aproximadamente 90.000 pesos, mientras que el de un turista puede llegar hasta los 450.000 pesos. Esto significa que no solo quienes asisten al estadio impulsan la economía, sino también quienes participan en actividades relacionadas antes y después del partido, creando un círculo virtuoso a favor de la ciudad.

De este modo, el encuentro Colombia vs. Chile se presenta como una cita que trasciende el fútbol y contribuye de manera significativa a fortalecer la economía local, respaldado en estimaciones oficiales y declaraciones de sus directivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto económico estimado del partido Colombia vs. Chile en Cali?

El impacto económico esperado a raíz del partido entre Colombia y Chile, según la Alcaldía de Cali, es de 10.500 millones de pesos. Esta cifra incluye ingresos por venta de boletería, consumo de visitantes y residentes en sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercio, así como el beneficio generado por la activación de cadenas de valor antes y después del evento.

¿Cómo se distribuyen los beneficios económicos por sectores en Cali durante eventos deportivos?

De acuerdo con las cifras aportadas por la Alcaldía de Cali, los beneficios económicos se distribuyen principalmente en hotelería, transporte, gastronomía, bares, restaurantes y comercios relacionados. Por ejemplo, se prevé que los bares y restaurantes aumenten sus ventas entre un 30 % y 50 %, y que la hotelería y el transporte reciban una parte significativa de los 4.000 millones de pesos proyectados por el consumo de visitantes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.