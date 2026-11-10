El trágico accidente de tránsito registrado sobre el mediodía del lunes 9 de noviembre de 2026 en el túnel número seis, ubicado en el kilómetro 55 del sector de Los Naranjos en la vía que comunica a Cali con Buenaventura, dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y siete heridos, entre quienes se encuentran dos menores de edad y una bebé de 17 meses que viajaba en brazos de su madre. La magnitud del choque, que involucró a un tractocamión tipo niñera, un bus de servicio intermunicipal y una motocicleta, continúa generando conmoción debido a los relatos de quienes lograron sobrevivir a la emergencia.

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Desde el hospital del municipio de Dagua, donde recibe atención médica, el doctor Juan Manuel Viveros, de 30 años, recordó con angustia los segundos previos a la colisión dentro de la infraestructura subterránea. “La niñera se vino encima en medio de la curva. No sé si es que estaba adelantando, porque fue en cuestión de segundos. Gracias a Dios yo venía despierto, viendo, hacia adelante. Por eso sé que la parte de atrás de la niñera chocó con el bus”, detalló el profesional de la salud. Viveros agregó que, a pesar de contar con formación médica, la situación lo superó emocionalmente al encontrarse inmovilizado y rodeado de personas agonizantes: “Había muchas personas agonizando. Fue algo bastante traumático, con todo y el entrenamiento que uno recibe. Estar en ese momento y sentirse completamente inútil, teniendo conocimientos médicos, fue algo muy complicado”.

La confusión y el impacto psicológico también fueron evidentes en el testimonio de otra de las pasajeras sobrevivientes, identificada como Daniela Perlaza, de 27 años, quien admitió no haber podido procesar la dinámica del siniestro. “La verdad, cuando menos lo imaginé fue que sentí el golpe. No recuerdo nada más”, expresó.

Entre las víctimas fatales confirmadas por las autoridades se encuentran el conductor del vehículo de transporte público y una menor de tan solo tres años. Mientras los organismos de investigación tratan de esclarecer las causas exactas que provocaron la invasión de carril o el choque por parte del vehículo de carga pesado, la Seccional de Tránsito y Transporte mantiene restricciones en la zona. Aunque el túnel continúa cerrado al tráfico habitual, las autoridades habilitaron un paso alterno a un carril mediante un sistema de “pare y siga” en el costado derecho para restablecer paulatinamente el flujo vehicular hacia el puerto de Buenaventura.