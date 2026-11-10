Por: Caracol TV

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció, a través de su cuenta de X, un relevante golpe a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el municipio de Tibú, Norte de Santander. En el operativo, liderado por la Fuerza Pública y dirigido específicamente contra la Estructura 33, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de este grupo armado ilegal. De acuerdo con la información revelada por el mandatario y Noticias Caracol, en la operación también se dio la recuperación de un menor de edad y la incautación de un significativo arsenal, que incluía armas, municiones, explosivos y materiales utilizados para fabricar artefactos explosivos.

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Entre los capturados sobresalen tres personas identificadas con los alias de Eddy, Franyer y Franklin. Según el reporte emitido, alias ‘Eddy’ sería el presunto segundo cabecilla de escuadra dentro de la organización. Por otro lado, ‘Franyer’ es presentado como un presunto sicario, mientras que ‘Franklin’ estaría involucrado en la operación de drones y otras actividades delictivas para la estructura armada. No se entregaron mayores datos sobre la identidad ni el papel del cuarto capturado, ya que la información pública hasta el momento no lo permite.

Durante el procedimiento se incautaron elementos clave para el funcionamiento de este grupo armado. Entre el material decomisado se cuentan armas, municiones, 938 metros de cordón detonante y cinco kilogramos de pentolita, un explosivo que suele emplearse en la fabricación de artefactos caseros y minas antipersonales, lo que evidencia la capacidad operativa con la que contaba la Estructura 33 en la región.

El presidente de la Espriella también aprovechó para informar sobre dos operaciones adicionales adelantadas en otras zonas del país. En Uribia, La Guajira, las tropas de la Fuerza Pública enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, decomisando cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos. Por su parte, en Suárez, Cauca, una operación conjunta del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana permitió la recuperación humanitaria de un menor que habría sido reclutado ilegalmente por la estructura Jaime Martínez, así como la evacuación de tres familiares que se encontraban bajo amenaza.

Al sintetizar los resultados de estas acciones, el mandatario destacó la labor de la Fuerza Pública y enfatizó que estas operaciones buscan debilitar a los grupos armados ilegales y proteger a los ciudadanos. Finalmente, envió un mensaje contundente: “A las organizaciones narcoterroristas les advierto: ¡Tienen los días contados!... Los vamos a perseguir, a desmantelar sus estructuras y a llevarlos ante la justicia”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los capturados en Tibú Norte de Santander y cuáles eran sus roles dentro de la Estructura 33?

De acuerdo con el reporte citado por el presidente Abelardo de la Espriella y divulgado por Noticias Caracol, entre los capturados se encuentran tres identificados como alias ‘Eddy’, quien sería el segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario del grupo; y alias ‘Franklin’, responsable de operar drones y otras acciones criminales. No se ofrecieron detalles sobre la identidad del cuarto capturado ni se especificó su función dentro de la organización.

¿Qué elementos fueron incautados durante las operaciones contra las disidencias de las Farc y otros grupos armados?

Durante el operativo realizado en Tibú, las autoridades decomisaron armas, municiones, 938 metros de cordón detonante y cinco kilogramos de pentolita, material explosivo utilizado en la fabricación de artefactos. Adicionalmente, en operaciones en Uribia y Suárez, se incautaron armas largas, proveedores y cartuchos, así como se logró la recuperación y evacuación de menores y familiares en situación de riesgo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.