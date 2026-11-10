El presidente Abelardo de la Espriella publicó un video en el que aparece vestido con camuflado militar para informar sobre los resultados de una operación contra las disidencias de las Farc en Norte de Santander. En la grabación presentó a uno de los capturados y lanzó una advertencia a los cabecillas de esa organización armada.

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(Vea también: De la Espriella firmó bomba que lanzaron a disidencias de ‘Calarcá’ y mensaje que puso llamó atención)

La intervención, denominada Operación NOAH, se desarrolló en zona rural de Tibú, en la región del Catatumbo. El operativo estuvo dirigido contra integrantes de la estructura 33, perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’, y contó con la participación del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

A través de su cuenta de X, De la Espriella aseguró que la acción militar dejó seis personas capturadas y cuatro integrantes de ese grupo muertos durante las operaciones. También informó sobre la incautación de armamento y explosivos destinados, según su reporte, a ataques con drones.

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Uno de los aspectos que destacó el mandatario fue la captura de un hombre que, de acuerdo con las autoridades, ocupaba un lugar de confianza dentro de esa estructura. Se trata de alias ‘Barba Chivo’, también conocido como ‘Costeño’, a quien presentó en el video difundido desde Cúcuta.

El presidente sostuvo que este hombre había sobrevivido a un bombardeo de las Fuerzas Militares, pero fue detenido posteriormente. Además, anunció que mantendrá la ofensiva contra las estructuras vinculadas a alias ‘Calarcá’ en el Catatumbo.

¿Quién es alias ‘Barba Chivo’, capturado en la Operación NOAH?

Según el mensaje de De la Espriella, alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’ sería uno de los hombres de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’ y estaría al frente de una comisión de la estructura 33.

El mandatario afirmó que el detenido llevaba 11 años en actividades criminales y lo señaló de participar en asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados de comunidades.

Estos señalamientos fueron expuestos por el jefe de Estado al anunciar la captura. El hombre quedó en poder de las autoridades, que deberán avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes.

¿Qué resultados dejó la operación contra las disidencias de Calarcá?

En el balance divulgado por el presidente se reportaron seis capturados y cuatro personas muertas durante el desarrollo de las operaciones militares. De esta manera, el Gobierno presentó el resultado como diez integrantes de la estructura fuera de combate.

Además, De la Espriella informó que las tropas incautaron siete fusiles y 15 granadas para drones. También aseguró que fueron afectadas tres áreas campamentarias que tendrían capacidad para albergar aproximadamente a 35 integrantes de esa organización armada.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.