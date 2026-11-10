El accidente de tránsito ocurrido en el túnel número 6 de la vía Buga-Buenaventura dejó cuatro personas muertas y siete heridas. La emergencia se registró hacia el mediodía del lunes 9 de noviembre, en el sector de El Naranjo, donde colisionaron un tractocamión tipo niñera, un microbús de servicio público y una motocicleta.

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(Vea también: Revelan las primeras identidades de fallecidos en el accidente de la vía Cali-Buenaventura)

Dicho vehículo de transporte intermunicipal pertenecía a la empresa Expreso Palmira y cubría la ruta entre Buenaventura y Cali. La fuerza del impacto dejó la buseta prácticamente destruida y obligó a los organismos de socorro a intervenir para auxiliar a los ocupantes que quedaron atrapados.

Según el reporte de las autoridades de tránsito citado por Noticias Caracol, tres personas murieron en el lugar y una cuarta falleció posteriormente en un centro asistencial de Dagua. Entre las víctimas se encuentran Luis Felipe Domínguez, conductor del microbús; el pasajero Jaime Rodallega Mosquera y una bebé de 20 meses. La identidad de la cuarta persona fallecida no había sido establecida en los primeros reportes.

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Los siete heridos fueron trasladados a centros médicos de Dagua y Buenaventura. Entre ellos se encontraba el conductor de la motocicleta involucrada en el siniestro, según la información publicada por La Kalle.

Mientras avanzaban las labores de atención y el levantamiento de información en el lugar, las autoridades comenzaron a reconstruir las circunstancias en las que se produjo el choque. En ese proceso se conoció una primera hipótesis sobre la posible maniobra que habría desencadenado la tragedia.

Atención, grave accidente en vía Buga Buenaventura… Bus se estrella contra camión tipo niñera… De momento reportan 6 personas fallecidas… https://t.co/Yak2qhiqAj https://t.co/Kb6mY2LQUR — FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA (@PachoRodriG) November 9, 2026

¿Qué hipótesis hay sobre el accidente en vía Buga-Buenaventura?

Según informó El Tiempo, la principal hipótesis apunta a que el conductor del tractocamión tipo niñera habría intentado adelantar a otro vehículo dentro del túnel y, durante esa maniobra, invadió el carril contrario por el que circulaba el microbús de Expreso Palmira.

Esta posible invasión de carril habría provocado el choque con el vehículo de servicio público y la motocicleta que también transitaba por ese tramo de la carretera. La hipótesis coincide con la información preliminar conocida por otros medios, entre ellos Semana, que también reportó que las investigaciones apuntan a una posible imprudencia vial.

Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido de manera definitiva cómo ocurrió la colisión. El teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, señaló, en declaraciones recogidas por Noticias Caracol, que la hipótesis inicial continúa bajo investigación y que los uniformados adelantan las actuaciones para esclarecer las circunstancias exactas.

¿Qué pasó con la movilidad en la vía Buga-Buenaventura?

El accidente obligó a cerrar el corredor vial mientras los organismos de emergencia atendían a los afectados y las autoridades adelantaban las labores correspondientes dentro del túnel. La situación afectó la conexión entre Buga, Cali y el puerto de Buenaventura.

Según los reportes sobre la emergencia, posteriormente se habilitó el paso de vehículos de manera controlada, mientras se retiraban los automotores involucrados y se adelantaban las labores para recuperar la circulación.

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