Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Desde el 2024, la ciudad de Cali implementó el programa ‘Trabajo Comunitario’, una propuesta orientada a transformar las sanciones impuestas a quienes infringen el Código de Policía en jornadas de recuperación y embellecimiento del espacio público. De acuerdo con información publicada por 90 Minutos, desde la puesta en marcha de este programa, 11.179 personas han desarrollado actividades que buscan mantener parques, calles y otras áreas de la ciudad en buenas condiciones. La estrategia tiene como propósito fundamental que los infractores reparen de manera directa el daño causado, sustituyendo los tradicionales cursos pedagógicos por horas de trabajo comunitario.

Sigue a PULZO en Discover

El ‘Trabajo Comunitario’ comprende más de 800 actividades desplegadas en diferentes barrios y sectores de Cali, incluyendo puntos como Ciudad Paraíso, El Calvario, el oriente y la reconocida avenida Sexta. El impacto de estas acciones no se limita únicamente a la mejora estética, sino que ha influido también en la conducta ciudadana frente a las normas establecidas por el Código de Policía. De acuerdo con declaraciones de Luis Eduardo Varela Gutiérrez, subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia, “hemos tenido una serie de actividades que nos han permitido llegar a los barrios con el equipo de trabajo comunitario, pero sobre todo permitir que estas personas que han participado en el programa en un 90% no han vuelto a reincidir en medidas correctivas del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

La Secretaría de Deporte y Recreación se ha sumado a esta iniciativa, facilitando procesos de recuperación de espacios deportivos y recreativos, así como la promoción de su uso adecuado por parte de la ciudadanía. Según el observatorio de seguridad citado por 90 Minutos, después de la aplicación del programa, se ha logrado que el 96% de los infractores no reincidan en comportamientos contrarios a la convivencia.

Esta estrategia arrancó en noviembre del 2024, convirtiendo tareas que tradicionalmente se percibían como sanción en oportunidades de aportar de manera positiva al entorno y a la comunidad. Así, las infracciones y actitudes contrarias a la convivencia se transforman en acciones valiosas para la ciudad y sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el programa ‘Trabajo Comunitario’ que se aplica en Cali?

El programa ‘Trabajo Comunitario’ es una estrategia que convierte las sanciones por infracciones al Código de Policía en actividades de recuperación y embellecimiento del espacio público. Las personas que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia deben cumplir jornadas en beneficio de la ciudad, como limpieza y mantenimiento de parques y calles, en lugar de asistir a cursos pedagógicos tradicionales.

¿Cuál ha sido el impacto del trabajo comunitario en la reincidencia de infractores en Cali?

De acuerdo con datos publicados por 90 Minutos y citando el observatorio de seguridad y autoridades como Luis Eduardo Varela Gutiérrez, el programa ha tenido un impacto significativo, ya que el 96% de quienes participaron no han reincidido en infracciones al Código de Policía, contribuyendo así a la mejora de la convivencia ciudadana.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.