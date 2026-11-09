Por: Noticiero 90 minutos

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La Unidad Administrativa de Protección Animal ha informado la implementación de jornadas de vacunación antirrábica en Cali, específicamente dirigidas a mascotas de la comuna 1, según información entregada por Noticiero 90 Minutos. Estas actividades empezarán el 9 de noviembre y se han diseñado para cubrir de manera organizada cada uno de los barrios de esa comuna. De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública de Cali y la Alcaldía, el objetivo es fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y reforzar las estrategias de salud pública en la ciudad.

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La rabia representa una enfermedad fatal, que puede afectar tanto a animales domésticos como a seres humanos. La facilidad con la que se transmite entre animales hace prioritario tomar medidas preventivas, como la vacunación anual de las mascotas. Según lo informado por la entidad, vacunar a perros y gatos no solo protege a los animales involucrados, sino que también contribuye a reducir el riesgo de propagación en toda la comunidad. Por esta razón, la campaña pone especial énfasis en la importancia de aplicar la vacuna de la rabia cada año.

Las jornadas arrancarán en los barrios Villa del Mar, Vista Hermosa y La Fortuna, donde estarán presentes el 9 y 10 de noviembre. Posteriormente, el 11 y 12 de noviembre, la actividad se llevará a cabo en Terón Colorado, Portada al Mar, Altos de Santa Rita, Bajo Palermo y Aguacatal, parte baja. Finalmente, el 13 y el 17 de noviembre, el equipo visitará Aguacatal, Bajo Aguacatal y la Urbanización Brisas de Aguacatal. Los recorridos serán de casa en casa y el horario establecido es de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., lo cual busca facilitar que los habitantes puedan disponer a sus mascotas para ser inmunizadas.

Las autoridades han resaltado que los animales deben estar en buen estado de salud, sin estar bajo tratamiento médico al momento de la vacunación. Este requisito garantiza la efectividad y seguridad del proceso. Además, la vacunación será ofrecida de manera totalmente gratuita gracias al esfuerzo conjunto de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Salud, quienes buscan alcanzar la mayor cobertura posible y así evitar brotes de esta seria enfermedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué barrios de la comuna 1 de Cali aplicarán la vacunación antirrábica a mascotas?

Las jornadas de vacunación estarán presentes en los barrios Villa del Mar, Vista Hermosa y La Fortuna durante los primeros días; después continuarán por Terón Colorado, Portada al Mar, Altos de Santa Rita, Bajo Palermo, Aguacatal (parte baja), y finalmente llegarán a Aguacatal, Bajo Aguacatal y la Urbanización Brisas de Aguacatal, según informó Noticiero 90 Minutos.

¿Qué cuidados debe tener una mascota antes de recibir la vacuna antirrábica en Cali?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud de Cali, los animales deben estar sanos y no estar tomando medicamentos al momento de ser vacunados, para garantizar tanto la efectividad de la vacuna como evitar complicaciones durante la jornada gratuita.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.