Por: Noticiero 90 minutos

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Una emergencia estructural registrada en el Hotel La Luna motivó la intervención urgente del secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela. De acuerdo con sus declaraciones, el incidente se originó por un movimiento en una de las juntas centrales del edificio, lo que evidenció la presión acumulada de los elementos constructivos sobre la estructura. El funcionario precisó que la decisión de demoler el hotel no es reciente y que desde hace dos semanas se viene trabajando con los propietarios en la preparación de este procedimiento. La demolición, aclaró Peñuela, ya fue aprobada previamente por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, institución responsable de coordinar este tipo de intervenciones en la ciudad.

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El proceso de demolición no inicia con el desmonte físico de la edificación; según declaró Peñuela, involucra una serie de pasos técnicos y sociales, comenzando con la socialización del procedimiento con los dueños y vecinos contiguos, el retiro o “ahuyentamiento” de animales, así como desmontes controlados. Este enfoque busca minimizar riesgos para la comunidad y evitar daños a inmuebles cercanos.

En el contexto más amplio de la gestión del riesgo en la ciudad, Peñuela informó que a la fecha se han demolido ya 18 edificios, mientras que otros dos frentes de trabajo continúan activos. Asimismo, puntualizó que, de los 85 inmuebles cuya demolición fue aprobada, 65 aún están pendientes de intervención. La coordinación se mantiene con el Fondo Milagro, al tiempo que avanzan mesas técnicas para ajustar las instrucciones fiduciarias que permitan continuar con las demoliciones.

En cuanto al plazo, el secretario de Gestión del Riesgo estimó que la demolición de un edificio de gran tamaño podría tomar entre una y dos semanas. La meta de la Administración Distrital es alcanzar la intervención de la mayoría de estructuras aprobadas hacia diciembre. Es importante señalar que los 85 inmuebles incluyen tanto edificios como casas de menor tamaño e incluso conjuntos residenciales con varias torres. Los criterios de priorización se basan en el nivel de riesgo de desplome y la ubicación en vías o zonas concurridas; entre los conjuntos identificados destacan Colosal, Archinie, Coral, Laureles y Ana Pilar.

Respecto al costo, Peñuela subrayó que no hay un monto estándar, pues depende de factores como altura, condiciones del entorno y cercanía con otros inmuebles. Las intervenciones requieren maquinaria específica, equipos técnicos y consideraciones de seguridad, incluyendo seguros y protección para propiedades aledañas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué criterios establecen la prioridad para demoler edificios en Cali?

La Secretaría de Gestión del Riesgo prioriza los edificios para demolición según su riesgo de colapso y su ubicación, especialmente en vías principales o zonas de alto tráfico. De acuerdo con Ricardo Peñuela, se consideran factores como la presión estructural, el estado de las juntas, la cercanía a otras propiedades y la posible afectación de estas a raíz de un desplome o de los trabajos necesarios, así como la infraestructura urbana aledaña.

¿Por qué es diferente el costo de demoler un edificio frente a una casa pequeña?

El costo varía porque la demolición de un edificio alto requiere equipo y procedimientos especializados, además de un manejo técnico de seguridad e intervención en entorno urbano denso. Por su parte, una casa pequeña demanda menos maquinaria y generalmente implica riesgos menores para propiedades vecinas, de acuerdo con lo explicado por el secretario Ricardo Peñuela.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.