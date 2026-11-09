Por: Noticiero 90 minutos

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Durante la tarde de este lunes se presentó un nuevo desprendimiento de escombros en el interior del Hotel La Luna, cuya estructura permanece colapsada desde un incidente previo. Según informó el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, el movimiento tuvo lugar específicamente en la parte media del edificio, lo que agravó la situación de inestabilidad de la construcción. Esta información fue confirmada por declaraciones oficiales emitidas por la Secretaría de Gestión del Riesgo, la cual acudió al lugar inmediatamente después de lo ocurrido para realizar una evaluación técnica.

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De acuerdo con los reportes, el principal objetivo de la visita al sitio fue revisar el estado de la edificación y determinar los riesgos adicionales para las personas que transitan por el sector. En respuesta a este nuevo evento y como medida preventiva, las autoridades decidieron, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, ampliar el perímetro de cerramiento en la zona. Con esto buscan limitar el acceso tanto de peatones como de conductores y así resguardar su integridad ante la posibilidad de futuros desprendimientos y el riesgo latente de un colapso mayor.

El antecedente inmediato es la decisión del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, que ya había aprobado la demolición del Hotel La Luna por el peligro que representa su estado actual. A raíz de ello, los propietarios del inmueble iniciaron mesas técnicas para preparar la ejecución de la demolición, la cual estará bajo su responsabilidad directa. Las autoridades anunciaron que se espera que los trabajos comenzarán la próxima semana, con el propósito de eliminar o reducir el riesgo presente en el sitio, conforme lo anticipó Ricardo Peñuela.

A pesar de la gravedad del incidente y del deterioro progresivo de la estructura, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas asociadas con este desprendimiento. La atención se mantiene centrada en la pronta intervención del lugar y la coordinación entre las dependencias municipales para minimizar el peligro para la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué será demolido el Hotel La Luna en Cali?

La demolición del Hotel La Luna en Cali fue autorizada por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo debido al colapso estructural del inmueble y los recientes desprendimientos de escombros, que han incrementado el peligro para la población en las inmediaciones, según declaraciones oficiales de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali.

¿Qué medidas ha tomado la Secretaría de Gestión del Riesgo tras el desprendimiento de escombros en el Hotel La Luna?

Luego del desprendimiento de escombros registrado en el Hotel La Luna, la Secretaría de Gestión del Riesgo acudió al sitio para evaluar la edificación y, junto con la Secretaría de Movilidad, amplió el perímetro de cerramiento. La medida busca proteger a peatones y conductores y restringir el acceso, mientras avanzan los preparativos para la demolición del inmueble colapsado.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.