Por: Noticiero 90 minutos

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Este lunes se llevarán a cabo nuevos trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de Cali, según informó Emcali, empresa de servicios públicos de la ciudad. Las labores, coordinadas desde la Gerencia de Acueducto, contemplan maniobras necesarias para la reposición de válvulas y la optimización de varias redes, lo que implicará interrupciones temporales en el servicio de agua potable en algunos sectores de Cali. Esta decisión busca mejorar la infraestructura y garantizar la calidad en la prestación del servicio, pero significa que varios barrios deberán estar preparados para la suspensión del suministro durante el tiempo que duren estas tareas.

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De acuerdo con la información entregada por Emcali, los barrios que experimentarán la interrupción del servicio de agua potable son Chiminangos I, en la carrera 1 B Bis # 63 - 40; El Caney, en la calle 37 entre la carrera 85 y la carrera 85 A; Centenario, en la calle 8 # 1 - 00; Primero de Mayo, en la calle 13 C # 56 - 28; y Petecuy, en la carrera 2 # 75 - 58. Además, la suspensión también afectará la zona de Juan Pablo en Yumbo, ubicada en la calle 15 # 15 - 75; Villa del Sur, en la diagonal 28 C # 42 A 04; San Pedro, en la calle 8 # 6 - 79; Terrón Colorado, en la avenida 5 oeste # 30 - 61; y Arboledas, en la carrera 2 B # 7 oeste 10.

La empresa ha señalado que las obras de mantenimiento resultan imprescindibles para mantener la calidad del suministro de agua y evitar daños mayores en el futuro. No obstante, enfatiza la importancia de que las personas afectadas tomen medidas preventivas como almacenar agua con anticipación y hacer uso eficiente del recurso, ante la suspensión programada. Según la información difundida por Noticiero 90 Minutos, estas intervenciones continúan con el compromiso de Emcali de fortalecer la infraestructura hídrica y evitar emergencias causadas por posibles averías o fugas.

Este tipo de mantenimientos son habituales en la gestión de redes de acueducto y responden a la necesidad de reemplazar piezas como válvulas, que controlan el flujo de agua, así como de efectuar mejoras que permitan una distribución más eficiente y segura. La programación de cortes temporales generalmente se informa con antelación para reducir el impacto en la rutina de los habitantes y permitir que las familias y comercios tomen precauciones.

De este modo, la ciudadanía de Cali y sectores vecinos deben estar atentos a los comunicados de Emcali, dado que las labores de optimización de redes pueden repetirse mientras se ejecutan diferentes fases del plan de mantenimiento en la ciudad.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de Emcali?

Según la información entregada por Emcali y recogida por Noticiero 90 Minutos, los cortes de agua se realizarán en barrios como Chiminangos I, El Caney, Centenario, Primero de Mayo, Petecuy, Juan Pablo en Yumbo, Villa del Sur, San Pedro, Terrón Colorado y Arboledas. La suspensión se debe a labores de reparación y mantenimiento en la red de acueducto.

¿Por qué Emcali hace mantenimiento en las redes de acueducto de Cali?

De acuerdo con el reporte de Emcali, estos trabajos se llevan a cabo para reponer válvulas y optimizar la red de distribución de agua potable. La finalidad es prevenir daños mayores, mejorar la calidad del servicio y garantizar el abastecimiento de agua en buenas condiciones, beneficiando a toda la comunidad afectada por los cortes temporales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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