Nuevos detalles sobre el crimen de María Camila Potosí se conocieron durante una audiencia judicial en la que la Fiscalía expuso cómo habría sido el traslado del cuerpo de la joven después del asesinato.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Lo tenía todo fríamente calculado? Mujer que llevó a María Camila Potosí habría dicho grave mentira)

El relato del fiscal, recogido por Blu Radio, describió la presunta intervención de varias personas que llegaron al lugar donde ocurrió el homicidio y participaron en las maniobras para retirar los restos y llevarlos hasta una zona boscosa de Cali.

La reconstrucción fue presentada durante la diligencia contra Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos, señalados de colaborar en el ocultamiento del cuerpo. Sin embargo, uno de los aspectos más impactantes de la exposición fue la descripción de cómo se habría organizado el desplazamiento durante la noche y las funciones que, según la Fiscalía, asumieron los involucrados.

Lee También

“Usted, Moncayo Solano y Ochoa Ríos llegaron al lugar para prestar la ayuda correspondiente y proceder posteriormente a extraer el cuerpo sin vida. En compañía de otros dos sujetos, conocidos con los alias de ‘Mono’ y ‘Plátano’, quienes aún no han sido identificados dentro de este caso, procedieron a extraer el cuerpo sin vida de la bebé”, relató el fiscal durante la audiencia, según recogió Blu Radio.

El funcionario explicó que los implicados habrían esperado hasta altas horas de la noche para sacar los cuerpos del inmueble. La intención, de acuerdo con la reconstrucción expuesta en la diligencia, habría sido evitar que alguien advirtiera el movimiento mientras se preparaba el traslado.

“Ustedes verificaron que ya fueran altas horas de la noche y que el barrio y toda la cuadra estuvieran despejados. El cuerpo fue trasladado en un vehículo conducido por el ciudadano identificado como Juan José Narváez, mientras que ustedes, con otro sujeto conocido como ‘Marvin’, se encargaban de custodiar el automotor, movilizándose en dos motocicletas”, concluyó el fiscal.

El recorrido habría terminado en una zona boscosa cercana al río Meléndez, donde fue abandonado el cuerpo de María Camila. La Fiscalía sostiene que los dos hombres procesados participaron en ese desplazamiento, mientras que otros sujetos habrían cumplido funciones de apoyo y vigilancia. La citada emisora conoció los apartes de la intervención del fiscal durante la diligencia.

Llevaron el cuerpo a zona boscosa: Fiscalía sobre capturados por feminicidio de María Camila Potosí #HoyEnBlu #RecapBlu https://t.co/ouzTC7G8RZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 7, 2026

¿Cómo ocurrió captura de nuevos sospechosos en crimen de María Camila Potosí?

Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos fueron capturados el 5 de noviembre en procedimientos realizados en Cali y Jamundí, durante la operación Iron 2.0. La Fiscalía les imputó el delito de feminicidio agravado en calidad de cómplices, pero ninguno aceptó los cargos.

Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso. La investigación busca establecer la responsabilidad individual de los señalados y esclarecer la participación de otros hombres mencionados durante la audiencia, entre ellos los conocidos con los alias de ‘Mono’, ‘Plátano’ y ‘Marvin’, quienes todavía no habían sido identificados, según informó Blu Radio.

¿Cómo ocurrió el asesinato de María Camila Potosí en Cali?

El crimen ocurrió el 16 de julio de 2026 en una vivienda del sector Alto de Polvorines, en el sur de Cali. Según la investigación, María Camila, de 21 años y con ocho meses de embarazo, llegó al inmueble acompañada de una mujer que presuntamente había ganado su confianza al fingir que también esperaba un bebé.

Una vez en la vivienda, la joven habría sido atacada con un arma cortopunzante. Después de causarle la muerte, los responsables le habrían extraído a su bebé mediante un procedimiento rudimentario, según la reconstrucción que la Fiscalía ha presentado en el proceso.

El cuerpo de María Camila fue encontrado el 20 de julio en el corregimiento La Buitrera, cerca del río Meléndez. Diez días después, las autoridades hallaron sin vida a la bebé en inmediaciones de ese mismo sector, de acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)