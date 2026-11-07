La periodista española Eva Rey sorprendió al contar que terminó su relación sentimental con Matías Gaviria, hermano del excandidato presidencial Alejandro Gaviria. La comunicadora reveló que tomó la decisión de abandonar la vivienda que compartían en febrero de 2026 y que tuvo que comenzar de nuevo, después de dejar atrás buena parte de las comodidades que tenía durante su vida en pareja.

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La confesión la hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que habló de los cambios personales que marcaron este año. Según contó, enero estuvo atravesado por la muerte de su madre y, apenas un mes después, llegó otro momento difícil: su separación.

“Este año ha estado un poquito complicado, en enero se murió mi madre. Llegué a Colombia, y algo que no les había contado, es que en febrero hice las maletas y me fui de la casa, me separé”, relató.

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La periodista explicó que tuvo que salir de la vivienda porque esta pertenecía a Matías Gaviria. Durante los meses siguientes no tuvo un lugar fijo para establecerse y pasó por alojamientos temporales y casas de amigas mientras organizaba su nueva vida junto a su hija.

Eva Rey contó difícil situación tras su separación

La presentadora aseguró que durante aproximadamente cuatro meses estuvo buscando dónde instalarse. En ese periodo pasó por diferentes alojamientos de Airbnb y recibió ayuda de amigas que le ofrecieron un espacio mientras encontraba una solución definitiva.

Finalmente, consiguió comprar un apartamento y destacó ese logro como uno de los cambios más importantes que ha tenido desde que terminó su relación. La comunicadora contó que le tomó tiempo conseguirlo, pero celebró haber podido adquirir una propiedad para comenzar esta etapa con Lía.

“Como la casa era de él y me tocó irme a mí, me compré un apartamento espectacular. Me llevó tiempo, pero me lo compré”, explicó en el video.

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También tuvo que cambiar de carro tras terminar la relación

La vivienda no fue el único aspecto que tuvo que reorganizar después de la ruptura. Eva Rey contó que el vehículo que utilizaba también pertenecía a Matías Gaviria, por lo que tuvo que resolver cómo movilizarse tras dejar el hogar que compartían.

Sin embargo, en medio de las circunstancias apareció una oportunidad inesperada: una marca le regaló un automóvil. La periodista contó la situación con humor y destacó la coincidencia de haber terminado estrenando tanto apartamento como vehículo.

“Es decir, me separo y tengo casa nueva, coche nuevo”, comentó.

Eva Rey habló de su nueva etapa como soltera

Al final de su relato, la comunicadora dejó ver que está dispuesta a disfrutar esta etapa de su vida, acompañada de su hija, sus amigas y nuevos planes personales.

“Es el que me voy a disfrutar con Lía, con mis amigas, con la soltería y la vagabundería”, expresó entre risas en la grabación publicada en su cuenta oficial de Instagram.

Con esa declaración, Rey dejó claro que está disfrutando su nueva vida lejos de la relación con Gaviria. La periodista ahora tiene un apartamento propio y nuevos planes junto a su hija Lía, mientras se toma con humor esta etapa de soltería.